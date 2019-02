Rajoy respalda el discurso de la violencia de la Fiscalía en el 1-O y dice que nunca negoció "liquidar la legalidad"

Publicada el 27/02/2019 a las 17:02 Actualizada el 27/02/2019 a las 18:45

Dejó “claras las reglas del juego”

“Situación excepcional”

El ahora registrador de la propiedadvolvió a sentarse este miércoles ante un tribunal. No lo hizo como presidente del Gobierno, sino como exlíder del Ejecutivo. Tampoco su declaración giró alrededor de una trama de corrupción de la magnitud de la Gürtel. En esta ocasión, acudió al Salón de Plenos del Supremo para aclarar algunos aspectos de aquel tenso otoño independentista que desembocó en la causa por la que están siendo juzgadosa los que se acusa de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.Durante más de una hora, el que fuera presidente del Gobierno durante aquella etapa aseguró que los miembros de la Generalitat “” de que no iba a autorizar un referéndum, porque “ningún presidente del Gobierno de ningún país” puede aceptar que “alguien quiera liquidar la legalidad”, y dio un espaldarazo a la Fiscalía respaldando el discurso de la violencia: “Me preocupaban los acosos”.La comparecencia como testigo del exlíder del Ejecutivo, solicitada en exclusiva por la actuación popular –encarnada por Vox–, se ha producido a pocas semanas de que arranque la campaña electoral para las elecciones del próximo 28 de abril y en plena pugna entre el PP y la formación de extrema derecha por autodefinirse como máximos garantes de la unidad de España. Las riendas del interrogatorio por parte de la acusación popular las agarró con fuerza el abogado, secretario general de una formación que ha tildado abiertamente al Partido Popular de “derechita cobarde”. Sin embargo, el letrado prefirió no salirse en ningún momento de los límites que antes de arrancar la jornada marcó con claridad el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena: “Estamos interrogando a testigos, y nuestro sistema no reconoce al testigo opinante. (…) El testigosobre todo aquello que él percibió”.A pesar de que la sede del Tribunal Supremo se encuentra a escasos 300 metros de la sede del PP en la calle Génova, el expresidente del Gobierno afrontó su comparecencia como testigo en solitario. La nueva dirección de la formación conservadora, que en la actualidad defiende enla aplicación en Cataluña de un artículo 155 mucho más severo y duradero que el que se aplicó en 2017, ha preferido no acompañar al exlíder del Ejecutivo hasta la puerta del alto tribunal, donde Rajoy compareció durante más de una hora.En su intervención, el expresidente afirmó, a respuestas de la acusación popular, que hubo conversaciones con miembros de la Generalitat, porque “es algo usual en política”. Pero repitió por activa y por pasiva que “desde el primer momento” dejó “”: “Es el pueblo español el que decide lo que es España y no los representantes de una comunidad autónoma, el Gobierno de España o un comité restringido o no restringido”.El que fuera líder del Ejecutivo insistió en varias ocasiones en que los líderes independentistas “eran plenamente conscientes” de que “liquidando la soberanía nacional”. Y defendió, como hizo durante la mañana la que fuera su número dos, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el resorte que el Ejecutivo consideró “más operativo a los efectos que nos ocupaban”.La suspensión de la autonomía, explicó Rajoy, se llevó a cabo ante la “situación excepcional” que se estaba viviendo en Cataluña. “Es excepcional que se concentren miles de personas ante la Conselleria de Economia, donde unos funcionarios cumplían decisiones ordenadas por los jueces. Es excepcional el asedio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde una alta autoridad catalana hizo con un megáfono planteamientos que no me parecen normales. Tampoco me parecen normales las situaciones de acoso a guardias civiles, policías u alcaldes”, aseveró.A pesar de esta “situación excepcional”, el expresidente del Gobierno defendió que no se aplicase el artículo 116 de la Ley Fundamental, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, porque esto habría “afectado a derechos individuales de las personas”. Y explicó, como ya hizo Sáenz de Santamaría, cuáles fueron las “cuatro premisas” a las que prestaron atención a la hora de aplicar el 155. Porque una parte importante de las respuestas del exjefe del Ejecutivo fueron calcadas a las que dio la exvicepresidenta durante su declaración ante el tribunal.De hecho, las comparecencias que se realizaron durante la mañana adquirieron gran relevancia cuando en una de sus respuestas Rajoy hizo referencia a la del expresident de la Generalitat Artur Mas. En ese momento, el abogado Jordi Pina puso de relieve que la ley impide el contacto entre los testigos de un mismo juicio., respondió el expresidente del Ejecutivo. Tras eso, Marchena aseguró que tomará nota.