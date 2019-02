Sánchez advierte a PP y a Cs: “Con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina”

Publicada el 27/02/2019 a las 10:14 Actualizada el 27/02/2019 a las 11:43

Último pleno ydel presidente del Gobierno, sobre el Brexit, Venezuela y las sociedades patrimoniales de algunos ministros. Una última oportunidad para los líderes políticos antes de la disolución de las Cortes para medirse y fijar posición en algunos asuntos que previsiblemente van a marcar ladurante las próximas semanas.Pedro Sánchez fue el primero en asumir ese contexto. Lo hizo nada más comenzar a hablar, al hilo de losque prepara el Gobierno para un Brexit desordenado y que el Consejo de Ministros aprobará el viernes, para denunciar las consecuencias para la democracia de que los partidos tradicionales presten oídos a los cantos de sirena de la ultraderecha. “Con la ultraderecha no se puede iradvirtió a Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos), que ya han mostrado su disposición a alcanzar el poder con el respaldo de Vox.El presidente aprovechó también para expresar su deseo de que el nuevo Parlamento que surja de las elecciones generales del 28 de abril se parezca más ”a la España real”, dondey trabaje para “unir a los españoles y nunca más enfrentarles”. Ésa ha de ser “la primera norma de la Cámara”, recordó antes de reivindicar la labor parlamentaria y reconocer las dificultades que se encontró desde que accedió al Gobierno porque el “ruido” muchas veces ha “superado” las posibilidades de tejer acuerdos con otras formaciones políticas.Por esa razón Sánchez instó a los partidos a que extraer lecciones y que el nuevo Parlamento, “sea cual sea el resultado”, esté “a la altura de lo que la ciudadanía reclama”. “Me refiero, sobre todo, a que se abra paso de una vez por todas en nuestro paísque también se tiene que reflejar en los debates parlamentarios”, precisó.En la misma sesión, Sánchez, expresó suextranjera en Venezuela, y confió en que esa posición sea compartida por toda la Cámara. “Hay errores del pasado que no se deben repetir. La historia nos avergüenza”, añadió. La única solución legítima, insistió, es la celebración inmediata de elecciones. Y defendió la actuación del Gobierno “con prudencia y sensatez” en aras de la colonia de españoles en Venezuela y la presencia empresarial en el país.Y en relación con el plan de contingencia, Sánchez anunció medidas en materia de residencia, trabajadores transfronterizos, acceso a profesiones y a función pública, Seguridad Social, asistencia sanitaria y educación. Tambiénadministrativa y judicial en materia penal, en particular para las órdenes europeas de detención y entrega emitidas antes de la fecha de retirada.