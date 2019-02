Unidos Podemos descarta pactar con el PSOE para concurrir juntos al Senado

Publicada el 27/02/2019 a las 14:19 Actualizada el 27/02/2019 a las 14:20

En las próximas elecciones generales, las mayorías en el Senado estarán más reñidas que nunca. La división de la derecha en tres formaciones pone en riesgo la actual mayoría absoluta del PP en la Cámara alta, y ciertos sectores de los conservadores y de Ciudadanos han planteado la posibilidad de aliarse para concurrir unidos a los comicios para el Senado. No obstante, las cúpulas de ambas formaciones han rechazado este pacto, y parece que tampoco habrá alianza en la izquierda, ya queun acuerdo para elaborar una lista conjunta de la izquierda para la Cámara alta.Así lo confirmó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, durante la rueda de prensa en la que el partido morado e IU presentaron su alianza para las generales con la marca de Unidas Podemos. Echenique aseguró que la coalición ni siquiera se plantea iniciar contactos con el PSOE para acudir en una lista conjunta al Senado, aunque no ofreció ningún motivo para ello. Esta postura supone, cuando Unidos Podemos ofreció formalmente a los socialistas concurrir unidos a las elecciones para la Cámara alta, una oferta que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, despachó con un "no, gracias".El Senadoya que para que el Gobierno aplique el 155 en Cataluña necesita su aprobación. Y, además, la cámara tiene la capacidad de dilatar los proyectos de un Gobierno que no sea de su color, ya que una vez aprobada una iniciativa en el Congreso, éste tiene el deber de enviarla al Senado, que puede retenerla un máximo de dos meses y aprobar las modificaciones que considere en la misma e incluso vetarla, si bien posteriormente el Congreso puede deshacer estas enmiendas y levantar los vetos del Senado.La concentración del voto será fundamental para determinar quién controlará la cámara . A diferencia de lo que ahora mismo ocurre en el Congreso, donde el nuevo escenario pluripartidista mitiga –aunque solo parcialmente– los efectos más mayoritarios del sistema electoral, en el Senado pueden obtenerse. Para encontrar un ejemplo de ello no hay que irse muy lejos: en las últimas elecciones generales, el PP obtuvo el 33% de los votos al Congreso, pero disfruta de una cómoda mayoría absoluta en el Senado. Y eso es así porque el sistema electoral está diseñado precisamente para potenciar el poder del partido que gana los comicios en cada circunscripción.