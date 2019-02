El exsecretario de Estado encargado de gestionar en Cataluña la aplicación del artículo 155: "Perdimos el relato absolutamente, nacional e internacional"

Publicada el 28/02/2019 a las 10:25 Actualizada el 28/02/2019 a las 10:59

Fuerzas de seguridad

El exsecretario de Estado de Administración Territorial Roberto Bermúdez de Castro, encargado de gestionar en Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha lamentado que el Ejecutivo central perdió el relato sobre el referéndum del 1-O: "El mayor error nuestro como Gobierno fue queabsolutamente, nacional e internacional"."El relato previo al 1-O, sobre todo internacionalmente, creo que lo perdimos, el relato del propio día dello perdimos e incluso el relato posterior", ha opinado en una entrevista en Onda Cero este jueves recogida por Europa Press.Ha sostenido que optaron por aplicarcon el que controlaron todo excepto la televisión, pero ha pedido ser claro y reconocer que no funcionó.Aún así, ha asegurado que los dirigentes que había en ese momento en la Generalitat colaboraron con el Gobierno en la aplicación del 155:En ese sentido, ha dicho que la ahora portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi , y mal que le llamen botifler", como también hicieron otros políticos independentistas.Además, ha augurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra , volverá a intentar una(DUI) y Catalunya acabará de nuevo en un 155, con un amplio consenso político y "tristemente más largo".Sobre ladurante el referéndum del 1-O, ha dicho que esas imágenes se produjeron porque la otra parte buscó la foto: "Cuando pones a niños, personas mayores y, delante de ellos, pones a gente con ganas de liarla, pues lógicamente esa foto se consigue".Bermúdez de Castro ha reconocido comoque las fuerzas de seguridad del Estado enviadas a Cataluña durante el referéndum no estuvieran en las mejores condiciones en los barcos en los que pernoctaron, y ha lamentado que no había otras instalaciones que les pudieran acoger.