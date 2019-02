El PSOE baraja llevar a Margarita Robles como cabeza de lista por León y a Marlaska, por Ávila

Publicada el 28/02/2019 a las 19:08 Actualizada el 28/02/2019 a las 19:09

El PSOE estápor León a la ministra de Defensa, Margarita Robles ; al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska , por Ávila y a la de Industria, Reyes Maroto , por Valladolid, según fuentes socialistas. Informa Europa Press.El jefe del Ejecutivo ha ofrecido a todos los ministros la posibilidad desocialistas. Algunos ya han respondido sobre cuáles son sus preferencias y el partido está viendo cómo encajar a cada uno en los lugares donde mejor puedeSolo alguno de ellos, como la ministra de Economía, Nadia Calviño , ha mostradoen una lista electoral. "Al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición, y comprometida con él y con España, y habrá que ver dónde puedo aportar mayor valor añadido; no estoy segura de que yendosea donde yo puedo hacer una contribución más grande", ha recalcado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser.No obstante, la dirección del partido ya estáde los Ministerios en las distintas candidaturas. Así, está valorando llevar a la vicepresidenta, Carmen Calvo , como, que en otras ocasiones concurrió al Congreso por la provincia de Córdoba. Este movimiento,de la lista madrileña, Margarita Robles, que fue uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez para las últimas elecciones generales de 2016.Las fuentes consultadas por Europa Press explican se está barajando que, donde nació y cursó sus estudios primarios, aunque después se trasladó a Barcelona con su familia y en la capital catalana fue donde estudió derecho e ingresó en la judicatura.La titular de Industria, Reyes Maroto, podría concurrir a las generales comode la lista por, de donde es originaria ya que nació en Medina del Campo y cursó sus estudios universitarios en la capital castellana. La número uno por Valladolid en las últimas generales fue Soraya Rodríguez, crítica con Pedro Sánchez y hace unos díasTambién se baraja que el titular de Interior encabece la candidatura del PSOE por la provincia de Ávila.es natural de Bilbao y ejerció su carrera en Cantabria, Vizcaya y desde 2003, en Madrid, incorporándose a la Audiencia Nacional en 2004, para sustituir a Baltasar Garzón . Ha sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y vocal del CGPJ.En Ferraz también María Jesús Montero , encabezará la lista por la provincia de. De hecho, el pasado martes, la propia Montero se ofreció a ello durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.También está decidido que la ministra de Isabel Celaá , vaya de número uno por la provincia dey la titular de la cartera de Meritxel Batet , ya ha empezado a recoger los avales para encabezar la candidatura delSe da por hecho que el ministro de José Luis Ábalos , diputado en el Congreso desde abril de 2009, vuelva a encabezar la lista por la provincia de. En el caso de la ministra de Magdalena Valerio , aún no está cerrado que encabece la lista por, circunscripción que lideró en las elecciones de diciembre de 2011, aunque se baraja como lo más probable.Las fuentes consultadas no aclaran si el ministro de José Guirao , será el número uno por, algo que se había barajado, ya que es natural del pueblo almeriense de Pulpí, donde fue concejal del año 1983 hasta 1987.En cuanto al ministro de Josep Borrell , el PSOE ya ha anunciado que será el número uno de la lista para las elecciones europeas que se celebrarán el 26 de mayo, junto con las autonómicas y municipales.