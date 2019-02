La Policía belga abre expediente a Ciudadanos por alterar el orden público en la protesta de Arrimadas en Waterloo

Publicada el 28/02/2019 a las 17:09 Actualizada el 28/02/2019 a las 17:47

Ciudadanos niega la manifestación

La Policía belgapor celebrar una manifestación no autorizada y alterar el orden público con el acto que protagonizó el pasado domingo la líder de Ciudadanos en Cataluña, frente a la residencia del expresidente de Cataluñaen Waterloo (Bélgica). Informa Europa Press.En concreto, el funcionario encargado del caso debe decidir ahorapor celebrar una manifestación sin autorización en la vía pública, "con aglomeración para obstaculizar la circulación de vehículos o incomodar a los peatones". También se les acusa de haber causado "escándalo, un domingo, sin necesidad legítima yde los habitantes, ello a causa de un grupo electrógeno en funcionamiento".Así lo ha comunicado el propio Ayuntamiento del municipio valón a través de un comunicado, en el que aclara que, cinco de ellas por aparcamiento indebido de vehículos y las otras dos por manifestación no autorizada y por "escándalo" en la vía pública. Desde el Ayuntamiento confirman a Europa Press el expediente, pero avisan de que por razones de confidencialidad, ni del resultado de la investigación, que podría derivar en multas económicas.Las sanciones previstas para el tipo de infracciones administrativas que se estudian, en cualquier caso, serían inferiores a la cifra de 7.000 euros que ha circulado en medios y redes sociales y que el Ayuntamiento ha desmentido. Las autoridades de Waterloo describen el acto de Ciudadanos como una "pequeña manifestación" y explican que han iniciado el proceso sancionador porque, aunque "no hubo daños concretos ni se procedió al arresto de nadie", se trató de un evento para el que "no se concedió ninguna autorización municipal" Fuentes de la formación naranjapreviamente tanto al Ayuntamiento como a la Policía local de quey niegan que se tratara de una manifestación, por lo que subrayan que no requerían permiso específico para ello. El partidode ningún expediente ni sanción en relación a este evento, han añadido las fuentes.El domingo, Arrimadas viajó hasta Waterloo acompañada por su grupo parlamentario y, tras una gran pancarta sobre la que se podía leer el mensaje de que "La República no existe, Puigdemont". Hizo. El acto se celebró en una gran explanada de césped cerrada al tráfico, situada frente a la vivienda de Puigdemont y otras viviendas unifamiliares. Además de los aproximadamente, a la convocatoria acudieron una veintena de medios para cubrir el acto y cerca de una decena de curiosos, dos de ellos con banderas españolas.Entretanto, la Policía localen la que se ubica la residencia de Puigdemont, que se quejaban de la convocatoria y del ruido que provocaba un generador instalado en la calle por los organizadores. Los agentes tomaron fotografías del lugar y hablaron con vecinos y miembros del equipo organizador.