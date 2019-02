Un sindicato de la Guardia Civil critica a Urkullu por no usar cinturón de seguridad y este les muestra una foto que prueba que lo lleva

Publicada el 28/02/2019 a las 16:22 Actualizada el 28/02/2019 a las 17:32

ℹ Agradezco el interés de la Asociación pro Guardia Civil por conocer si llevaba o no puesto el cinturón de seguridad ayer de camino a Madrid. Sí lo llevaba puesto. Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a que lo usen sin excepción. pic.twitter.com/sPb0fsr7dX — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 28 de febrero de 2019

➡ Madrilerako bidean biharko testigantza prestatzen...



➡ De viaje a Madrid preparando la declaración de mañana... pic.twitter.com/XyKJuGjcaj — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 27 de febrero de 2019

El lehendakari,ha publicado este jueves una segunda fotografía en su cuenta de Twitter para sostener que sí llevaba el cinturón de seguridad en su viaje en coche a Madrid para declarar como testigo en el juicio contra los líderes del procés independentista que se celebra en el"Agradezco el interés de la Asociación pro Guardia Civil por conocer si llevaba o no puesto el cinturón de seguridad ayer de camino a Madrid. Sí lo llevaba puesto. Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a que lo usen sin excepción", ha publicado Urkullu en su cuenta de Twitter.La asociación de la Guardia Civil APROGC había recomendado poco antes al lehendakari queen sus desplazamientos en coche. El jefe del Ejecutivo vasco publicó ayer una foto de su viaje a Madrid para declarar como testigo en el Supremo en la que no se apreciaba si llevaba el cinturón de seguridad."Le recomendamos a Urkullu utilizar el cinturón de seguridad en sus desplazamientos por carretera", le había recomendado APROGC. El lehendakari informó ayer en su cuenta de Twitter de que estaba "" en el Alto Tribunal, utilizando para ello una foto suya en el asiento trasero de un coche.Urkullu miray al lado aparece una carpeta con la bandera catalana. Además del cinturón de seguridad en la parte inferior, en la segunda de las imágenes se aprecia también que cambia la posición de su mano derecha.Como comentario de la primera imagen, la asociación con representación en el Consejo de la Guardia Civil añadía: "Si lo ve una patrulla de la Guardia Civil, tenemos la manía de salvar vidas. Nos gusta proteger hasta a los que no nos pueden ni ver". El tuit de APROGC incluye el hashtag #MeGustaSerGuardiaCivil.