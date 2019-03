Publicada el 01/03/2019 a las 10:55 Actualizada el 01/03/2019 a las 11:12

La Abadía del Valle de los Caídos ha hecho público un comunicado en el que defiende su situación financiera una semana después de que Patrimonio Nacional haya hecho pública su decisión deanual de 340.000 euros, informa Europa Press."Nuestra situación no responde alexpresado en algunos mensajes nacidos de la buena voluntad de diversas iniciativas particulares que se han difundido en redes sociales y en los medios", recoge el comunicado que la Abadía ha colgado en su web.Patrimonio Nacional informó el pasado 21 de enero de que había solicitado a la Abadía lade ingresos y gastos "equilibrado y fundamentado que pueda ser analizado económica y contablemente" para transferir la subvención anual correspondiente a 2018 que es de 340.000 euros.La Abadía benedictina ha agradecido "todas la oraciones y muestras de apoyo de numerosas personas e instituciones" y recuerda que "desde hace meses" en su webde la que es titular. No obstante, puntualizan que lo que "piden con más fuerza los monjes" son "oraciones por la paz entre los españoles y por todos los caídos".El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordó, en su reunión del 18 de septiembre, un análisis tanto para los ingresos y gastos de la Abadía (que incluyen los de la Hospedería y Escolanía gestionadas por aquella) como para los ingresos y gastos del propio Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos . Seguía así las indicaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización del 22 de julio de 2016, y de acuerdo también con el plan de actuaciones para poner en práctica esas indicaciones sometido al CAPN en noviembre de 2017. "Todo ello con la finalidad, señalada por el Tribunal de Cuentas y prevista en la propia normativa de la Fundación, de elaborar un presupuesto completo y veraz de la Fundación que integre los ingresos y gastos de Patrimonio Nacional y de la Abadía", añade el organismo, dependiente de vicepresidencia del Gobierno.El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, provisionalmente y por mandato legal (Disposición Final tercera de la Ley 23/1982), ejerce desde 1982 el patronato y representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.Esta situación provisional terminará cuando, cumpliendo las previsiones de la citada Ley 23/1982, se adapte el régimen jurídico de dicha Fundación, que continúa rigiéndose por un Decreto Ley de 1957, un Convenio con los Benedictinos de 1958 y dos Reglamentos de 1959.Patrimonio Nacional, como patrono, dedica anualmenteal Valle de los Caídos, que suman un gasto valorado en el entorno dede euros anuales. A su vez, recibe ingresos –fundamentalmente en concepto de venta de entradas– por un importe cercano a 1,5 millones de euros. Por su parte, la Abadía Benedictina, que es la beneficiaria de la Fundación, administra los ingresos y gastos de la propia Abadía y de la Hospedería y Escolanía, que gestionan con independencia.Patrimonio Nacional aprobó, por acuerdo de su Consejo de Administración el pasado 20 de noviembre, laa la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, transfiriéndose dicha cantidad a la cuenta corriente de la Fundación. Esa subvención está prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, al igual que en años anteriores. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos puede transferir esa cantidad a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, que es su beneficiaria. Pero para ello, Patrimonio NacionalLa Fundación aún no ha realizado la transferencia a la Abadía por no haberse recibido la información solicitada. Una vez se reciba y compruebe, se someterá al Consejo de Administración para que en su caso acuerde la citada transferencia.Patrimonio Nacional precisa que en los años anteriores, 2016 y 2017, las correspondientes transferencias se completaron igualmente una vez finalizado el año al que correspondían. La Fundación mientras tantoNacional el pago de diversos suministros a la Abadía, como la electricidad y el agua.