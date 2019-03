La Guardia Civil cifra en 17 millones el gasto que la Generalitat destinó a una futura Hacienda de la República catalana

Publicada el 01/03/2019 a las 12:46 Actualizada el 01/03/2019 a las 13:24

500 millones más y 7.000 funcionarios de tributos

La Guardia Civil cifra enel dinero gastado por la Generalitat de Cataluña , presidida en aquel momento por Carles Puigdemont , para desplegar la Administración Tributaria de lo que pretendían que fuera la futura República catalana. Además, habían realizado un cálculo depara el despliegue completo y una estrategia para gestionar las pensiones y prestaciones sociales que ahora hace la Tesorería General de la Seguridad Social, según la documentación incautada al exsecretario de Hacienda Josep Lluis Salvadó, uno de los hombres de Oriol Junqueras Así consta en uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press, entregados por el Instituto armado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la constitución de estructuras de Estado en Cataluña y la implicación en elilegal del 1 de octubre de los segundos de a bordo de la Generalitat.Según el citado documento, los investigadores consideran que esos 17 millones sede la siguiente forma: 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario; 7,8 millones en el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal; 4,5 millones para el despliegue territorial de la administración tributaria y 4,92 millones en la implementación del sistema e-Spriu, al menos en las seis fases iniciales.En resumen, dice el informe de Guardia Civil, "se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plenadel futuro estado catalán".Todos estos datos se deducen del análisis del documento contenido en un pendrive que fue incautado al Secretario de Estado de Hacienda, Josep Lluís Salvadó . Se trata de un documento de trabajo realizado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, dirigido por Oriol Junqueras, que está siendo juzgado desde hace dos semanas en el, entre otros delitos, por el de malversación de fondos públicos.El citado texto contenía las medidas de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación dely que afectaban básicamente al ámbito tributario.La Guardia Civil admite que, aunque algunas de las medidas se "integran en la vía autonómica", suponen un "paso intermedio" para ir implementando muchas otras con el objetivo último de "crear el Estado catalán y garantizar la".Para lograr este objetivo, en el documento dede la Generalitat se van cuantificando los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para su implementación y la normativa por la cual se regularían.Las medida que se plantean están relacionadas con el desarrollo de la estructura jurídica del, la estructura organizativa de la administración tributaria, la implementación del sistema de gestión e-Spriu, las bases de datos fiscales, los convenios tributarios internacionales, el desarrollo de competencias tributarias y la recaudación de contribuciones para financiar la protección social.Estaba previsto que el citado marco jurídico de la pretendida futura República lo estableciera la ley 17/2017 de uno de agosto, del Código Tributario, que debía contener cuatro, según la agenda Moleskine intervenida a otro de los hombres de confianza de Junqueras, Josep María Jové Lladó. Dos de ellas debían agotar la vía autonómica y las otras dos ya quedarían fuera de ella, es decir, ya serían leyes de desconexión.Por ello, Carlos Viver, el que se considera como uno de los artífices de la arquitectura jurídica de la futura República, explicó que sería un reto aprobar esta ley ya que era claramenteSin embargo, según explica la Guardia Civil, la Ley 17/2017 de 1 de agosto se ciñó al marco autonómico pues no contenía la regulación de lasdel futuro Estado, ni la Agencia de Propiedad Inmobiliaria, ni tampoco la oficina catalana de Fiscalidad Internacional, que eran los órganos que sabían que podían ser declarados inconstitucionales. No obstante, los investigadores dejan claro que la Generalitat estaba trabajando en el desarrollo de estos organismos.Según el análisis de la documentación incautada a Salvadó, el Instituto Armado considera "evidente" que los responsables de la Generalitat estaban planificando las actividades necesarias para la desconexión y ya habían calculado que el despliegue de la Administración Tributaria exigiría 499.869.73 euros, es decir,, así como el incremento de la plantilla en alrededor de 7.000 personas.No obstante, en esta cantidad no se incluye el coste que habría sido necesario para desplegar las aduanas o la agencia de la propiedad inmobiliaria.Esta documentación intervenida a uno de los hombres de confianza de Junqueras también contenía los planes para crear la Oficina de Fiscalidad Internacional, "aún sabiendo" que no disponen de competencias para ello. Esta previsión, incluía la preparación de un convenio internacional para evitar la doble imposición con España, utilizando para ello el modelo de lay partiendo de la hipótesis de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias.La conclusión de los investigadores es que el Departamento de vicepresidencia y dentro de éste, la secretaría de Hacienda, han estado trabajando en la "desconexión", tal y como se reconoce abiertamente en el documento analizado. En concreto, recalcan, lo han estado haciendo hasta "agotar" lo que se denomina vía autonómica para lo que han valorado los activos inmobiliarios de España en Cataluña, con la finalidad de incorporarlos alde la Generalitat.Además, habían aprobado el desarrollo normativo cuyo marco lo establecía la ley del Código Tributario de Cataluña del 1 de agosto de 2017 y habían diseñado la estructura organizativa de la futura administración tributaria.Por ello, el informe policial señala que, en base a lo anterior y a las cifras que se manejan en el documento de Salvadó, se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar, "se han dispuesto efectivamente", ya que habían activado la Junta de Tributors, el Consejo Fiscal, el Instituto de Investigación Fiscal y habían incrementado la plantilla hasta, mejorado el sistema Gaudí y activado el sistema e-Spriu.Afirman, además, que aunque estos elementos se activaron en la vía autonómica "se consideraban necesarios para la".De hecho, el propio Joaquín Torra , cuando aún no era el presidente de la Generalitat, reconoció en la presentación de su libro "Los últimos 100 metros", que se estaban creando "a escondidas",, de las estructuras de Estado necesarias para realizar la desconexión de Cataluña del Estado español.