Publicada el 01/03/2019 a las 10:22 Actualizada el 01/03/2019 a las 12:04

Cataluña, la Comunidad Autónoma donde se practican más desahucios

Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 10%

59.671 desahucios en 2018

Procedimientos monitorios

La problemática de losno cesa. Así lo recoge el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales del Consejo General de poder Judicial' presentado este viernes. Y es que a pesar de que los lanzamientos ejecutados en el cuarto trimestre de 2018 fueron 15.065, un 1'3% menos que en el mismo periodo de 2017, las ejecuciones por impago de hipotecas se encuentran en alza por segundo trimestre consecutivo al aumentar un 10% con respecto al mismo periodo de 2017. Además, los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,5% en 2018, a pesar de que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,2%.Otros datos que se desprenden de dicho informe es que durante el último trimestre del pasado año, el 63,7% de los desahucios (9.557 en total) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la(LAU), mientras que otros 4.498 –el 29,9 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 1.010 restantes obedecieron a otras causas.Los lanzamientos derivados dehan mostrado una disminución interanual del 15,7%, con lo que son ya 14 los trimestres consecutivos en los que se produce un decremento; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por el contrario, han vuelto a aumentar por sexto trimestre consecutivo, aunque lo han hecho un 3,9%, un porcentaje inferior al del trimestre anterior, que fue del 7,9%.El informe muestra un análisis de los desalojos por Comunidades Autónomas y revela que Cataluña –con 3.433, el 22,8% del total nacional- ha vuelto a ser la comunidad en la que se practicaron más lanzamientos en el cuarto trimestre de 2018, seguida por–con 2.354-,–con 2.147- y, con 1.599.Atendiendo sólo a los desahucios consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, conseguida por Andalucía, 1.287; Madrid, con 1.281; y la Comunidad Valenciana, con 1.175. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación también la encabeza Cataluña, con 904; seguida por la Comunidad Valenciana, con 891; y Andalucía, con 860.El informe incluye también el número de desalojos solicitados a los servicios comunes deaunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el cuarto trimestre de 2018 fue de 19.192, lo que equivale a un 7,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2017. De ellos, 11.487 terminaron con cumplimiento positivo, con lo que se ha producido un incremento interanual del 12,$.Tras dieciséis trimestres de reducciones interanuales, en el tercer trimestre de 2018 se observó un incremento del 14,4% en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas. Este incremento se ha consolidado en el cuarto trimestre, con, un 10% más que en igual trimestre de 2917.La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue-con 1.523, el 21,6 por ciento del total nacional-; seguida de Andalucía –con 1.267-; Comunidad Valenciana –con 1.143-; Madrid –con 577-; y Murcia, con 470.El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 59.671, lo que supone un descenso del 1,8% respecto a 2017. Los desahucios afectan a, no sólo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a vivienda habitual.Un 62,5% de los lanzamientos (37.285) ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 18.945 (31,7%) se derivaron dey los 3.441 restantes obedecieron a otras causas.Los desahucios porexperimentaron un aumento del 4,5% en 2018, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,2%.Cataluña –con 13.941, el 23,4% del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía -con 9.795- y la Comunidad Valenciana, con 8.083.Atendiendo sólo a los desahucios consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.877; seguida por lacon 5.157; y por Andalucía, con 5.093. En cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (4.082), Cataluña (3.778) y Comunidad Valenciana (3.344).Teniendo en cuenta los datos de todo el ejercicio 2018, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ascendió a 27.404, lo que implica un descenso del 8,9% respecto a las presentadas el año anterior.Según los datos contenidos en el informe elaborado por la Sección de Estadística del CGPJ, se trata de la cifra más baja de las registradas desde 2008. A pesar de la disminución interanual a nivel nacional, en siete comunidades autónomas se han observado incrementos, destacando los de Galicia (28,7%) y Cataluña (24,5%).En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2018 (5.771), seguido por Andalucía (5.067), Comunidad Valenciana (4.151); Madrid (2.255) y Murcia (2.129).Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2018 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 576.846, un 14 % más que en 2017. Este tipo de procedimiento sirve paradinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.En el cuarto trimestre de 2018 han ingresado en los juzgados especializados 200.607 asuntos relacionados con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo). Se han resuelto 89.046, quedando en tramitación 250.654. Se han dictadode ellas el 96,7 por ciento estimatorias.En cuanto a los verbales posesorios por, durante el segundo semestre de 2018 han ingresado 1.740 asuntos, habiéndose resuelto 638. En Cataluña han ingresado 463, un 26,6 por ciento del total nacional. Le siguen Andalucía, con 292; Comunidad Valenciana, 252; y Madrid, 159.