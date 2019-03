Podemos se niega a renegociar el pacto para Madrid como exige la dirección regional de IU

Publicada el 01/03/2019 a las 13:46 Actualizada el 01/03/2019 a las 13:47

info Libre

Podemos no piensa renegociar el acuerdo con IU para concurrir en la misma lista a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Pese a que la dirección de IU Madrid envió ayer una contraoferta al partido morado exigiéndole la celebración de primarias conjuntas y la inclusión de Anticapitalistas en el pacto,, que cuenta con el beneplácito del líder de IU, Alberto Garzón. Habida cuenta de ello, el pulso es ahora entre Garzón y la dirección madrileña de IU.El pasado miércoles, durante la presentación de su alianza para las elecciones generales, Podemos e IU anunciaron también haber alcanzado un preacuerdo para las autonómicas en la Comunidad de Madrid, tras varias semanas de bloqueo en la negociación. No obstante, la dirección madrileña de IU, liderada por Sol Sánchez y Mauricio Valiente,que contempla que IU controle el 30% de los recursos y ocupe los puestos 2, 6, 12 y 14 de la candidatura. El número uno sería para Podemos y estaría reservado, si finalmente ella lo acepta, por la diputada madrileña Isabel Serra.Tal y como informó, IU Madrid decidió hacer una contraoferta a Podemos , y este mismo jueves la federación envió un texto alternativo al partido morado. Fuentes de la dirección madrileña de IU explican que, en su propuesta, no piden más puestos, pero sí exigen que haya, y también un "reparto más equitativo" de los recursos, que ahora mismo estarían en un 70% en manos de Podemos. Además, IU Madrid insiste en que la lista debe estar abierta a "otros actores", fundamentalmente a Anticapitalistas y Ganemos Madrid.Pero Podemos, cuya rama madrileña está ahora mismo controlada por una gestora, sí considera que lo que se anunció el miércoles es un preacuerdo y no una propuesta. Y, por ello, a lo único a lo que aspira es a que las bases madrileñas de IU lo ratifiquen en referéndum interno., y como mucho podemos revisar los flecos, pero no las líneas fundamentales" del texto, resumen fuentes de la gestora, que aseguran que Podemos celebrará sus propias primarias y no se plantea hacerlo junto a IU, a la que tampoco cederá una parte mayor de los recursos económicos.IU Madrid también hace hincapié en la necesidad de que –una vez prácticamente descartado el acuerdo con Más Madrid– Podemos e IU se presenten tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid con la misma marca, para evitar complicar la vida a los votantes. Y, por ello, la dirección regional de IU ha pedido a Podemos queManuela Carmena a nivel municipal, para así poder utilizar la marca Unidas Podemos –u otra– tanto en las elecciones locales como en las autonómicas. Pero el partido morado lo tiene claro: a diferencia de IU, no se va a presentar a las municipales en Madrid contra Carmena, y lo máximo que ha ofrecido a IU es que añada la palabra "Unidas" a su candidatura, algo que la federación considera insuficiente.