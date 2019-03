Rivera pide centrarse en España, no en Franco y el aborto: "Eso lo dejo para Casado y Sánchez"

Publicada el 02/03/2019 a las 13:21 Actualizada el 02/03/2019 a las 13:55

Alfonso Guerra y Josep Borrell

Arrimadas arremete contra el PP y el PSOE

El líder de Ciudadanos , Albert Rivera, ha reprochado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al dirigente del PP, Pablo Casado, que se centran enentre aspirantes a La Moncloa: "No me veréis hablando. Eso lo dejo para Casado y Sánchez. Yo quiero hablar de España", según informa Europa Press.Lo ha dicho durante un Encuentro Ciudadano con la líder en Cataluña, Inés Arrimadas; la líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, y el excalcalde de L'Hospitalet y número 3 de Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona, Celestino Corbacho. "Yo no veo en el votante del PSOE o del PP un enemigo: yo veo a un compatriota, con diferentes ideas", pero Rivera ha dicho que sí ve a sus líderes interesados en buscar diferencias. "Todo el día hablando de Franco y del aborto" -ha criticado- en vez de hablar de, por ejemplo.Ha insistido en que no aspira a una España en que todos tengan el carné de Cs: "y después de Cs", y ha pedido unir a la gente más válida para gobernar. En todo el discurso ha insistido en que es momento de unirse con gente "de empuje, de la sociedad civil y con experiencia", porque éste es un momento que ha definido como histórico y con necesidad de reformas históricas.Por eso, ha destacado al "constitucionalista" Corbacho como ejemplo de que Cs debe ser valiente para sumar con gente como el exministro socialista y como el exprimer ministro francés Manuel Valls. También ha dicho que Cs no ha parado de crecer, desde sus principios, en esa dirección de unir, y ha pedido gobernar así también: junto a personas "con experiencia".Ha vuelto a aludir a Valls y Corbacho como ejemplo de lo que se puede conseguir en Barcelona, para que la capital catalana seafrente al proceso soberanista: "Para que las ciudades sean de todos, no solo de los separatistas".Ha seguido citando a socialistas al acusar a Sánchez de "expulsar a todo socialista constitucionalista: está diciéndoles 'Váyanse ustedes o quitándoles de las listas electorales'". "A (Alfonso) Guerra le quita la Fundación. Soraya Rodríguez y no sé quién más en el Parlamento ya no van a repetir", y otros se van porque priorizan ser constitucionalista y español antes que socialista, según él. "Pues quiero. Quiero darme la mano con toda esa gente", y ha asegurado que todo esto también está pasando en el PP porque hay populares que son liberales y no conservadores que quiere un nuevo proyecto para España.También ha aludido al ministro socialista de Exteriores, cuyo futuro considera condicionado por el proceso soberanista: "Ya se han cobradoAhora mismo es como un trofeo en la sede de ERC: 'Oiga, que no queremos a éste'. Pues lo enviamos para Europa".Para el líder de Cs, antes de la campaña de las generales "están intentando pactar el siguiente Gobierno, incluso escogiendo a los ministros que tienen que estar ahí". Frente a PP y PSOE, ha reivindicado queen favor de lo que él define como una tercera España, y ha negado a Sánchez que haya que reconstruir la izquierda, alegando que España es quien necesita ser reconstruida.También ha defendido que no se trata solo de echar a Pedro Sánchez de La Moncloa , sino de proyectar el futuro, y ha afirmado que "eso es lo que tienen que decidir los conservadores."¿Qué quieren? ¿Volver al pasado? ¿Es eso lo que quieren los conservadores? ¿Volver a los años 80? No", les ha adverttido.Para dejar el pasado y mirar al futuro, ha vuelto a defender la unión de los expertos y de los jóvenes, como Arrimadas, "gente preparada, valiente" del siglo XXI, sin olvidar la experiencia de gente que antes ha construido España ni olvidar tampoco a quienes no tienen experiencia política pero sí en otros sectores.Por su parte, la líder de Cs en Cataluña y aspirante a candidata por Barcelona en las elecciones generales,, ha advertido este sábado de que elcuando gobiernan en La Moncloa. Inés Arrimadas ha acusado al PP de que, cuando llega al Gobierno central, "lo único que hace es pactar con los nacionalistas", como CiU y el PNV.Ha destacado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha testificado esta semana en el juicio del 1-O que hizo de mediador sobre el proceso soberanista entre los entonces presidentes del Gobierno y de la Generalitat, el popular Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Ha prometido que Rivera no tendrá mediadores, y ha reiterado: "En el Gobierno, tanto PP como PSOE han hecho lo mismo, y, si no, ahora no estaríamos así". "por estar un día más en Moncloa, que es lo que ha hecho el PP y el PSOE", ha insistido Arrimadas.Y sobre el PSOE, ha avisado de que ahora "no hay presidente mejor del Gobierno de España para Torra que el señor Sánchez", lo que ha considerado una razón obvia para no votar a los socialistas. Además, ha dicho que Cs "son" para el Gobierno central del PSOE, ya que Sánchez critica algunas visitas a Cs a municipios de Cataluña porque las considera una provocación, según ella.Por eso ella ha pedido el voto para Rivera, "un catalán constitucionalista" como presidente en La Moncloa, y ha asegurado que la decisión está en manos de los votantes. Ha empezado su discurso agradeciendo la presencia de "un grande, un histórico", en referencia a Corbacho, en primera fila y que ha recibido un aplauso de los asistentes.