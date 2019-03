El Gobierno presenta la campaña '#RompeElCírculo' para concienciar sobre la pobreza infantil

Publicada el 02/03/2019 a las 12:30 Actualizada el 02/03/2019 a las 12:56

La #pobrezainfantil es un problema de Estado. El presente de nuestros niños y niñas determina el futuro de nuestro país. Vamos a trabajar unidos para no dejar a nadie atrás. Para que todos y todas tengan una oportunidad: #RompeElCírculo de la pobreza infantil. ¡Súmate! pic.twitter.com/ACR7k22k33 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2019

El Gobierno ha presentado la campaña #RompeElCírculo con el fin de concienciar a la población sobrea través de la difusión de un vídeo en las distintas plataformas institucionales, para buscar la implicación y sensibilización de la ciudadanía en este asunto, según informa Europa Press.La campaña ha sido impulsada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con el apoyo desinteresado de músicos, deportistas y actrices, unidos para visualizar y denunciar las consecuencias de un drama que afecta a casien España. "La pobreza infantil no te deja reír, no te deja crecer, no te deja jugar; la pobreza infantil es miedo; es malnutrición, es fracaso escolar; la pobreza infantil te señala, te marca, te acusa; la pobreza infantil te sigue, se hereda, se transmite; la", dicen en el vídeo los famosos que han apoyado la campaña.Entre ellos se encuentran, como Alejandro Sanz; deportistas, como Pau Gasol y Saúl Craviotto;, como Paz Vega, María Esteve y Natalia Verbeke, así como con el exseleccionador nacional de fútbol,se ha hecho eco de la campaña en su cuenta de Twitter personal y ha afirmado que la "pobreza infantil es un problema de Estado" y ha añadido que "van a trabajar unidos para no dejar a nadie atrás".