NosotrasJuntas: el gran mural feminista de Madrid que protagonizan cuatro mujeres con motivo del 8M

Publicada el 02/03/2019 a las 13:48 Actualizada el 02/03/2019 a las 14:15

Cuatro homenajeadas por su lucha

Este sábado se ha inaugurado en el número 35 de la calle Gran Vía de Madrid un mural con los retratos de cuatro mujeres cuyo activismo es "un ejemplo" para miles de personas en toda España. Se trata de un homenaje realizado conDía Internacional de la Mujer y de la huelga feminista, bajo el lema #NosotrasJuntas , según informa Europa Press. Es la primera vez que la céntrica calle de la capital ha acogido una pieza de street art de estas dimensiones y con un mensaje social en víspera de las movilizaciones del próximo 8M.Los retratos han sido realizados porconocido por sus piezas de street art (arte urbano). Durante una semana, ha estado pintadode ancho por 5 metros de alto, sobre un espacio que ha sido cedido de manera temporal por la Fundación Montemadrid.El objetivo de la iniciativa es que la, así como la visibilización de los cuidados no remunerados o los derechos de las trabajadoras del hogar tengan un espacio simbólico en la Gran Vía de Madrid.La inauguración del mural ha sido este sábado a las 11.30 de la mañana y han intervenido dos de las activistas homenajeadas, Paloma Pastor y Rafaela Pimentel, junto con el artista Spok y el director de Change.org en España, José Antonio Ritoré. La plataforma de peticiones ciudadana Change.org está detrás de esta iniciativa para rendir homenaje a aquellas mujeres que lideran diferentes iniciativas ciudadanas. En concreto, las mujeres retratadas están liderando en Change.org campañas en las que se pone de manifiesto ". De ahí que el lema de la campaña sea #NosotrasJuntas, según han explicado desde Change.org.Una de las homenajeadas es, creadora de la campaña #OcientíficaOmadre para que no se penalice a las mujeres en. A principios del año 2018, De la Fuente, directora de la unidad de Nano-oncología del Instituto de Investigación Sanitario de Santiago de Compostela, abrió una petición para exigir una solución contra la discriminación por género que se produce en el ámbito científico. Tras más de un año de lucha, consiguió que el Gobierno aprobase la Acción Estratégica de Salud 2019 que incorpora medidas para que los periodos de interrupción por embarazo o baja de maternidad de las investigadoras no sean tenidos en cuenta a la hora de evaluar sus méritos.Otra de las mujeres que forman parte del mural es, promotora de la campaña para quepuedan acceder a lugares públicos. La petición que impulsó en Change.org está dirigida al Gobierno de Navarra, al que pide que su perra de protección, Sugi, sea considerada legalmente como perro de asistencia. González ha conseguido que el Gobierno de Navarra apruebe un plan piloto con ella y su perra para estudiar la eficacia de los perros de ayuda a mujeres víctimas de maltrato. "Espero que las instituciones nos dejen vivir para que llegue un día que pueda ser una mujer libre", sostiene.También será retratada, una de las líderes del movimiento Territorio doméstico . Ella ha registrado una petición para que España ratifique el convenio 189 de la OIT para que se reconozca elLa lucha de Pimentel está suponiendo "un paso definitivo" para el colectivo de las trabajadoras del hogar y cuidadoras, que tendrá un gran protagonismo en las movilizaciones del 8M. "Hemos logrado que esté en la agenda feminista. Lo más importante es que se reconozca el trabajo de las mujeres cuidadoras y que se hagan políticas públicas de apoyo al colectivo", recalca.La cuarta mujer que estará en el mural será, la madre dePaloma descubrió entonces que el sistema público de salud no cubre la rehabilitación de niños entre 6 y 16 años y, por ello, en 2014 inició una campaña que hoy todavía sigue liderando. De hecho, Paloma consiguió que el Hospital Niño Jesús de Madrid sí incluya este servicio de neurorehabilitación. "son cuidadas de forma mayoritaria por mujeres, por esposas, por madres, hermanas o por hijas; que informalmente sin contrato, salario o reconocimiento dedican gran parte de su tiempo al cuidado de un familiar con discapacidad. ¿Por qué esto es así? ¿Es algo cultural?", recalcaba.