Duran i Lleida desvela un pacto frustrado entre Rajoy y Mas antes del 9N

El expresidente de Unió y exportavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado que"que se pudiese votar" antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En una entrevista a El Periódico recogida por Europa Press, Duran ha explicado que"siempre que CiU se comprometiese a apoyarlo y defenderlo en Cataluña".El exdirigente de CiU ha afirmado que: "Le dije (a Rajoy) que hablaría con Mas. Es entonces cuando Mas dice no, por lo que pudiesen votar los independentistas", ha concretado Duran.Ha sostenido que este "sí que fue unque evitase el choque de trenes" y ha defendido que el fracaso no fue solo responsabilidad de Rajoy, aunque ha criticado que el expresidente del Gobierno no haya intentado después reiniciar el diálogo.Durany ha criticado que el soberanismo pida más y demuestre que no quiere el diálogo, en sus palabras.