El mundo rural se manifiesta en Madrid para defenderse del "acoso" que sufren de animalistas y ecologistas

Publicada el 03/03/2019 a las 16:47 Actualizada el 03/03/2019 a las 17:19

Casado y Ortega Smith, entre los asistentes

Miles de personas del mundo rural se han manifestado este domingo 3 de marzo en Madrid para pedir respeto hacia el mundo rural y sus tradiciones, entre las que se encuentran actividades como la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería, la tauromaquia o incluso los espectáculos con animales, pero también para defenderse delpor parte del sector animalista y ecologista, según informa Europa Press.Convocada por Alianza Rural, que agrupa entidades relacionadas con todas estas actividades relacionadas con el mundo rural, la marcha ha arrancado a las 10.00 horas en Cuesta de Moyano y ha finalizado su recorrido en Paseo de la Castellana, a la altura del estadio Santiago Bernabeú, donde se ha leído un manifiesto.Según ha indicado a Europa Press el coordinador de la manifestación y socio fundador de Cazar en Abierto, Emilio Sanz Pastor, se ha convocado esta concentración para "dar voz" a las 10 millones de personas que viven en el campo y/o del campo, pero también darles "reconocimiento".Además, todos los colectivos rurales se han reunido, según añade, para" de animalistas y ecologistas que, a su juicio, "están haciendo mucho daño al mundo de la caza y de la pesca". Por todo ello, piden "razonar" a la sociedad de los entornos urbanos y adoptar "un punto de vista sensato" a la hora de hablar sobre si se prohíbe o no la caza, entre otros, para lo que falta, en su opinión, "educación civil para que se entienda el fin social que tiene", como es, por ejemplo, el de "mantenimiento de los ecosistemas".También el presidente de la Plataforma en Defensa de la Caza con Galgos, Abraham Corpas Martínez, ha manifestado su malestar ante lo que considera el "": "Ya está bien; nos sentimos más que acosados".Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), Manolo Alonso Wert, ha insistido en los "problemas" que tiene actualmente el mundo rural, entre ellos la despoblación. "Todos los días nos estamos viendo, yendo a las grandes ciudades y abandonando nuestras tierras, no tenemos ambulancias, zonas donde comprar", se ha quejado.En concreto, ha defendido el papel de la caza en España, la cual "es una parte más del mundo rural", pues se trata de una "herramienta de gestión" para controlar poblaciones de animales como, por ejemplo, jabalíes.Del sector circense ha asistido Circos Reunidos, cuyo portavoz, Nacho Pedrera, ha pedido que se pueda trabajar con "libertad". "Basta ya de tanta prohibición y de tanta mentira", ha criticado, pues apunta que todos los animales con los que trabajan en espectáculos cumplen con la normativa.A la manifestación ha acudido el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha criticado la "" de la izquierda en España porque, a su juicio, "va contra el medioambiente, contra la libertad de los españoles y contra la economía productiva del entorno rural".El líder del PP ha destacado cuatro puntos que resumen la posición del PP con respecto al mundo rural y actividades relacionadas. Casado se ha referido a los motivos económicos de no prohibir la caza y la tauromaquia, pero también a la libertad de decisión, el sustento del entorno rural y la fijación de población en los pueblos.El líder 'popular' ha estado acompañado por la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el candidato a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida; los vicesecretarios populares, Vicente Tirado e Isabel García Tejerina, y otros cargos del partido.También ha asistido, que ha instado a apoyar la ganadería, agricultura, caza, pesca y tauromaquia, actividades que son "parte de la riqueza de España". "Vamos a defender sin complejos la defensa a ultranza del mundo rural", ha señalado, para añadir que "hay que contar la verdad sobre el valor económico, social y ecológico que tiene la defensa del mundo rural". Además de Casado y Ortega Smith, han acudido representantes de otros partidos como Cs y Unidos Podemos.