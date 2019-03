Errejón ve en la "dirección correcta" a Sánchez con los decretos de última hora, pero cree que "no se acaban de atrever"

Publicada el 03/03/2019 a las 17:08 Actualizada el 03/03/2019 a las 17:26

Su España es "la del 8M"

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón , ha señalado que el gobierno de Pedro Sánchez "intenta a última hora, deprisa y corriendo, sacar adelante algunos decretos" que "van", según informa Europa Press."Está bien que se trate de regularpero atreverse de verdad es darle las competencias a los ayuntamientos para que limiten los precios máximos en los barrios donde sus vecinos están siendo expulsados", ha manifestado en el acto de presentación de Más Madrid-Ganar Móstoles.Errejón cree que "el gobierno se tiene que atrever". Eso lo ha traducido en qué significa para él Madrid. ". No es un conjunto de gente sola, asustada, que no sabe qué será de sus vidas. Es hacer Comunidad, es estar juntos para atrevernos, es hacer leyes para atrevernos a decir a los privilegiados que tienen que cumplir la ley y a la gente trabajadora que tiene ayuntamientos y una Comunidad que están a su servicio", ha argumentado.Íñigo Errejón"es la del 8M ", la del feminismo que construye un mañana mejor "que pasa por atreverse y dejar atrás los miedos". En un acto en Móstoles, acompañado por la número dos de la candidatura, Clara Serra, Errejón ha señalado al popular Pablo Casado como alguien "que dice que a las mujeres hay que enseñarles lo que es estar embarazadas"."Hace falta feminismo en España para decirle al señor Casado que nadie mejor que ellas para saber lo que es traer una vida a este mundo.en este país para decirle al señor Casado que se quedó muy atrás en eso de decirle a las mujeres lo q tienen que hacer con su cuerpo. Y hace falta feminismo para levantar un país del que estemos orgullosos", ha defendido desde Móstoles.Para él, "España no es insulto contra nadie sino un motivo de orgullo". "es la España feminista que esta construyendo un mañana mejor, que pasa por atreverse, por dejar atrás los miedos", ha definido. Porque "la libertad no es qué cosa compras si tienes dinero para eso sino poder vivir sin miedo y para eso hay que atreverse, para eso la gente sencilla tiene que dar un paso adelante e implicarse en política". "Sabemos que si no la hacemos nosotros las hacen ellos, para sus amigos, los banqueros, los especuladores, los de los pelotazos, para la gente a la que le regalan los contratos públicos", ha terminado.