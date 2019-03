Más de 400 mujeres se unen a una marcha en Madrid para "correr sin miedo y no por miedo"

Publicada el 03/03/2019 a las 12:18 Actualizada el 03/03/2019 a las 13:55

¡¡Muchas gracias a todas por participar en esta I Carrera Feminista!!



Hemos llenado Madrid con nuestros motivos para la huelga feminista, con nuestras ganas de #CorrerSinMiedo



¡Todas ganamos cuando vamos juntas! pic.twitter.com/2Ke8SqcgJK — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) 3 de marzo de 2019

info Libre

Y recuerda... Tras #CorrerSinMiedo, queda mucho día por delante!!



Una ducha y vamos a por la #OperaciónAraña Desde barrios y pueblos contamos la #HuelgaFeminista en las calles y en el transporte.



Y a las 14:30 Pasarela Feminista contra la precariedad y por la vivienda!! pic.twitter.com/Th9ioT2Yos — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) 3 de marzo de 2019

#DisfrázateFeminista y sal a celebrar que gracias a Hedy Lamarr tenemos... ¡WiFi! ¿Conocías su nombre? La ciencia tiene muy poca #memoria de los grandes descubrimientos e inventos de las mujeres pic.twitter.com/T0IwZsA86p — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) 2 de marzo de 2019

. La I Carrera Feminista, organizada por la Comisión 8M , ha contado con un total decon dorsal, aunque desde la organización aseguran que la participación total podría estar cerca de las 500 mujeres. "Correr sin miedo y no por miedo" ha sido el lema de esta marcha enmarcada en los ocho días de actos organizados en preparación a la huelga del 8 de marzo en la capital.La carrera, a la que estaban invitadas mujeres, personas trans y personas no binarias, comenzaba en la glorieta de Bilbao y finalizaba cinco kilómetros después en el Paseo del Prado. La Comisión 8M reivindica la libertad de las mujeres para "para salir de marcha, pasear, manifestarse o realizarde violencias machistas en todas sus formas." Con el lema de la carrera, Laura Luelmo –la mujer asesinada en Huelva cuando salía a correr–, ha estado en la memoria de las mujeres participantes. El diseño que la joven hizo con motivo del 8M en 2018 acompañaba el cartel de información de la marcha de este domingo.El acto ha comenzado sobre las nueve de la mañana y "las corredoras profesionales han llegado eny no nos ha dado tiempo a llegar en metro antes que ellas", ha asegurado en conversación conRuth Caravantes, una de las organizadoras. La marcha ha terminado sobre las diez de la mañana con la llegada de las últimas corredoras a la meta. No ha sido una carrera competitiva por lo que no se han proclamado ganadoras y no se han entregado premios a este efecto con la intención de denunciar que "cabemos todas" y, porque todas tenemos motivos". Con esta intención se han sorteado entre las corredoras que han participado seis lotes de libros, bolsos y otros objetos que han sido donados por organizaciones feministas, cooperativas, entre otros."Hemos notado una energía muy positiva porque estamos todas preparándonos para la huelga y parece que la huelga del 8M va a volver a ser un éxito", ha explicado Caravantes. Para recuperar parte de esa energía derrochada en la carrera, el centro social La ingobernable ha preparado un desayuno en el que las corredoras han podido recuperar fuerzas.Esta I Carrera Feminista se incluye entre las activistas feministas preparadas con motivo de los "ocho días de agitación, movilización y actividades" previos al 8M. Este domingo, también tendrá lugar lainspirada en el movimiento feminista argentino, consiste en ofrecer información sobre la huelga feminista desde los distintos barrios en las estaciones y vagones de metro antes de confluir todas juntas en la Puerta del Sol. No será la única actividad del domingo: en Tirso de Molina se celebrará una pasarela reivindicativaorganizada por las empleadas del hogar y movimientos de derecho a la vivienda. Pondrá el acento enpor los desahucios, la burbuja de alquiler y la turistización.El carnaval feminista es otra de las actividades que se celebran durante estos días. Así, se pretende darque han tenido relevancia en nuestra historia. " #DisfrázateFeminista y sal a celebrar que gracias a Hedy Lamarr tenemos... ¡WiFi!", aseguran desde el Twitter de Feminismos Madrid desde el que se le está dando visibilidad a todas estas actividades de la Comisión 8M en la capital.