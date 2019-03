El PSOE alienta a "llenar las calles" el 8 de marzo con un vídeo de consignas feministas: "En esta España nos queremos vivas"

Publicada el 04/03/2019 a las 18:12 Actualizada el 04/03/2019 a las 18:13

El PSOE ha alentado a "llenar las calles" el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y de la huelga feminista con un vídeo protagonizado por mujeres de todas las edades: "En esta España mía, que es tan tuya, tan nuestra, nos queremos vivas ypara que así sea, porque queremos que así sea".El vídeo, lanzado en lasdel PSOE con la etiqueta #LaEspañaQueQuieresEsFeminista, va acompañado de un mensaje donde se proclama que " este 8M volveremos a llenar las calles", y que "la lucha de las mujeres por una igualdad real, por volver a casa sin miedo, no tiene freno ".Con sonido de guitarras eléctricas y una voz en off femenina, la grabación agrupacomo el "no es no". "España es gigante, es tan grande como queramos que sea. España son millones de voces gritando a la vez : justicia. Y que esa justicia haga justicia", se escucha."Somos nosotras, trabajadoras, emprendedoras, científicas, profesionales, jefas,. Respetadas. Orgullosas. Valientes --enumera la voz del vídeo--. Mujeres que trabajan, las que deciden no trabajar y las que están hartas de que les pregunten si quieren ser madres".