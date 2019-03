El rector de la URJC retirará el título a Cifuentes si el juzgado declara que su TFM es falso

Publicada el 04/03/2019 a las 17:03 Actualizada el 04/03/2019 a las 17:04

El máster de Cifuentes y la presunta falsificación documental

Sobre el máster de Casado: la URJC respeta la sentencia del Supremo

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha indicado este lunes queque el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad. Informa Europa Press.Curiosamente, la propia expresidenta en plena polémica por el caso Máster manifestó su voluntad a renunciar a este título mediante una carta publicada en redes sociales y pedía disculpas si alguien se sentía ofendidoque le permitió la universidad. Ramos, por su parte, ha agregado que la universidad ya ha iniciado los trámites para retirar el máster también a los alumnos que han reconocido en sede judicial no haber hecho, de cara a preservar el prestigio de las titulaciones.Sin citarlos, Ramos ha aludido al compañero de promoción de Cifuentes,, que hizo el máster en la misma promoción del Pablo Casado . Ambos manifestaron el pasado verano ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no hicieronde cara a obtener el máster.El rector de la URJC también ha asegurado que el Enrique Álvarez Conde , le engañó cuando le dijo que disponía de ese documento suscrito en 2012 cuando luego una docente que figura en el acta, Alicia López de los Mozos, declaró ante la Inspección de la URJC que su firma era falsa. "A mí quieny por eso elme persono en Fiscalía es Álvarez Conde", ha relatado Ramos para insistir en que, en un primer momento y dado que era una persona de prestigio reconocido , creyó las explicaciones iniciales del catedrático, quienAsí lo ha indicado durante su comparecencia en laen relación al polémico caso Máster y relatar que la mañana del mismo día 21 de marzo, cuando saltó la información de posiblesen los estudios de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde aseguró –al aparecer como responsable del TFM– queen su despacho del campus de Vicálvaro. Javier Ramos también ha aseverado que realizó esa polémica rueda de prensa del 21 de marzo, dondesobre el expediente de Cifuentes, al entender que se tenía que "dar la cara" por los estudiantes y el "buen nombre" de laEn este sentido,para realizar esa comparecencia que tuvo lugar a las 13 horas del día 21 de marzo de 2018. "Nuestros 51.000 estudiantes merecían una explicación, si no la daba la presidenta, la daba yo", ha manifestado Ramos, quien ha rememorado que esa mañana se cuestionaba el cambio de dos calificaciones de la expresidenta. Respecto a la premura sobre esa comparecencia, Ramos ha comentado que ya pidió disculpas a la comunidad universitaria por ello.Sobre el día 21 de marzo, fecha en la que eldiario.es publica la primera información sobre el asunto, Ramos ha señalado que ya conocía a última hora del día anterior que se iba a publicar esa información y que llegó a las 8.30 horas. Allí estaba ya la exasesora, a quien saludó y le comentó que había quedado antes con un vicerrector de postgrado, algo que. Sobre Feito, ha señalado que en una reunión de su equipo más cercano, con varios vicerrectores,, y donde ella señaló que la polémica no afectaba a la universidad sino a un "rifirrafe contra la presidenta".Luego, entre la 10 y las 11 horas conversó con el consejero de Educación,, que se interesó por el caso y sobre mediodía también habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes, a quien le comunicó que iba a ofrecer una rueda de prensa sobre las presuntas irregularidades. En esa mañana ya dispone de la documentación digitalizada que había en el archivo central de la universidad y también semencionada en la información,, y a, pues figuraba como responsable del TFM de Cifuentes.El rector ha sido "muy franco" y ha comentado que esa mañana tenía una buena opinión del catedrático por su prestigio académico y aseguró de forma pública, ante varios vicerrectores, que esa defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes se había producido. Tambiény le solicitó, por tanto, que firmara por escrito esta versión. Cuando recibió el acta, ya por la tarde, se la remitió a la secretaria que a su vez la envió a la secretaría de la Consejería de Educación, pues Van Grieken le trasladó tras la rueda de prensa del 21 de marzo elaludida en la comparecencia.Aparte y pese a la remisión de este documento,para esclarecer todo lo concerniente a este asunto que aludía a posibles irregularidades, como el caso del cambio de calificaciones de Calonge sin seguir elpautado. Luego, como ha reseñado, la docente López de los Mozos señaló que su firma había sido, por lo que el 5 de abril acudió al Ministerio Público para que la Justicia esclareciera si había responsabilidad penal.Respecto al caso del máster de Casado y preguntado sobre si piensa que hubo irregularidades, el rector ha dicho que la institución es rigurosa y acepta la sentencia marcada por el Supremo, que se pronuncióde su máster en este centro. De la exministra Carmen Montón , Ramos ha señalado que huboy se certificó que fue legal. También ha asegurado que un caso, como el que afecta a la expresidenta regional, no podría pasar ahora, dado que se han revisado los procedimientos, como un sistema antiplagio para trabajos de fin de máster y grado, un procedimiento de doble verificación (similar al que tienen las entidades bancarias) para evitar posibles fraudes en las firmas de acta.A su vez, se ha modificado el reglamento de, se va a lanzar un nuevo código ético, se trabaja en una oficina de Transparencia y Buen Gobierno y habrá también un nuevo reglamento de centros o institutos adscritos. Además, se ha encargado una auditoría de procedimientos de matriculación, que, para aplicar cambios que permitan detectar "si hay algún tramposo, como pasa en los partidos políticos, se detecte de manera temprana".Por otro lado, Ramos ha apuntado que la auditoría forense encargada sobre las cuentas del, ya extinto, y cuyas conclusiones estarán previsiblemente listas en abril. Precisamente, la URJCdurante su etapa al frente del IDP.