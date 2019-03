La Fiscalía de Barcelona denuncia al autobús de HazteOír por presunto delito de odio y pide inmovilizarlo

Publicada el 04/03/2019 a las 16:54 Actualizada el 04/03/2019 a las 16:55

Paralelismo con Alemania nazi

La Fiscalía de Barcelona ha denunciado al autobús de la campaña de HazteOír contra las leyes de igualdad de género por uny ha instado a los Mossos d'Esquadra a inmovilizar el vehículo y dejarlo en depósito judicial, informa Europa Press.En la denuncia presentada este lunes en el juzgado de guardia de incidencias de Barcelona, el fiscal considera que la propaganda del autobús "de las mujeres, creando un clima que normaliza la discriminación contra las mujeres y las insulta al vincular sus ideas con el régimen nacional socialista".El autobús, con una imagen decon la cara maquillada y el símbolo feminista en la gorra, lleva lemas como 'No es violencia de género, es violencia doméstica' y 'Las leyes de género discriminan al hombre', y fue denunciado a la Fiscalía por el Institut Català de les Dones (ICD).Para el fiscal del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, que ha abierto diligencias, el autobús está presuntamente incurriendo en un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad dede las personas por razones de género.Según él, son acciones que "entrañan humillación o cuando menos descréditoy contra las organizaciones que defienden la igualdad entre hombres y mujeres, sin que dichos hechos estén amparados por la libertad de expresión"."Los responsables de la campaña no se limitan a pedir la derogación de lo que ellos denominan leyes de género, opción legítima dentro de la Constitución, sino que lo hacen enal colectivo de mujeres", argumenta.Destaca que también que afecta a las organizaciones que defienden sus derechos "al establecer un claro paralelismo de las mismas con el régimen nacional socialista de la, responsable del mayor crimen contra la humanidad".El fiscal Miguel Ángel Aguilar lamenta que en la campaña usan "laAdolf Hitler que es claramente visible en el autobús de la organización HazteOír y al que no dudan en maquillarlo y ponerle el símbolo internacional del feminismo".