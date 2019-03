Podemos propone quitar las subvenciones a la RAE si no tiene un 50% de académicas en cuatro años

Publicada el 04/03/2019 a las 12:09 Actualizada el 04/03/2019 a las 12:10

Podemos quiere que todos los organismos públicos o que perciban subvenciones tenganen sus órganos de decisión. Y, por ello, incluirá en su programa electoral una propuesta para retirar por ley los fondos a las instituciones que no cumplan con esta paridad entre hombres y mujeres, entre ellas la Real Academia Española (RAE), un organismo al que el partido acusó de generar "bochorno" por tener tan solo ocho mujeres entre sus 46 académicos de número.Tal y como explicó la coportavoz de Podemos, Noelia Vera, este lunes tras la reunión de la ejecutiva de la formación, la propuesta requeriría modificar la ley orgánica de igualdad, que ahora mismo se limita a enunciar la obligación de velar por que se cumpla la paridad en los órganos de decisión. Podemos quiere que la norma exija esta paridad en los organismos públicos y los financiados por el Estado, y que para elloa las instituciones que cumplan la norma."Se trata de una propuesta de cara a las elecciones generales que busca reclamar la paridad no como una recomendación, sino como una obligación que tiene recoger el sentir feminista, mediante el cual las mueres decimos que tenemos que tener presencia en los espacios de toma de decisiones", sostuvo Vera, que afirmó que la propuesta de Podemospara que "todos los organismos públicos" y los financiados por el Estado se adapten.Vera, concretamente,de institución cuya financiación procede de los fondos públicos. "Es un bochorno que en 2019 veamos cómo instituciones como la RAE, que se supone que deber recoger el sentir del lenguaje que usa la sociedad, tenga solamente ocho puestos femeninos de un total de 46 en sus sillones de decisión. Entendemos que esto tiene que cambiar", planteó la coportavoz.Otra institución a la que afectaría la modificación de la ley, donde de los 21 miembros solo hay nueve mujeres. En otras altas instancias de la judicatura esta circunstancia se reproduce: en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no hay ni una sola mujer entre los 13 miembros, mientras que en el Tribunal Constitucional solo tres de los 14 magistrados –contando con el presidente y la vicepresidenta– son mujeres.