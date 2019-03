Publicada el 05/03/2019 a las 09:10 Actualizada el 05/03/2019 a las 09:21

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero , se ha mostrado "convencida" de que la próxima persona al frente de la formación 'morada' "será una". "En nuestro caso, será pronto", ha apuntado.La 'número dos' de Podemos se ha expresado así en una entrevista en el Telediario de TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntada sobre elde los cuatro principales partidos en España, ejercido por hombres.Precisamente, Montero se ha referido también al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , que se encuentra disfrutando su permiso de paternidad. "Uno tiene que predicar con el ejemplo.", ha defendido.En este sentido, Montero ha asegurado que "si eso no es así o no lo ha sido hasta ahora" deberá cambiar. "Porque es lo que ha pedido la gente, y es lo que va a decir el próximo", ha aseverado.De esa fecha, en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ha hablado la dirigente del partido 'morado'. "Va a ser un hito que influya en la política mundial", ha opinado, para reivindicar una "".No obstante, para Montero es un error que Ciudadanos haya "tratado de inventarse un movimiento a cuatro días" de la celebración de la huelga. "Me ha parecido. Hay cosas que son políticas, pero hay que asumir que los políticos no las lideramos", ha apostillado.