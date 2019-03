La disolución de las Cortes hace que no se pueden llevar a cabo 15 leyes sociales

Publicada el 05/03/2019 a las 09:30 Actualizada el 05/03/2019 a las 09:31

Las mascotas seguirán siendo 'cosas'

Hasta quince leyes sociales van a ver frustrada su tramitación en el Parlamento tras la convocatoria anticipada de elecciones el próximo 28 de abril y, por tanto, la disolución de las Cortes de este martes. Esta situación afecta a proposiciones de ley como las deSon normas que el Congreso ha tomado en consideración y se encuentran en fase de ponencia, el órgano en el que se negocian laspresentadas por los grupos parlamentarios antes de pasar a la votación del texto en comisión o en el Pleno.Una de las comisiones que más trabajo parlamentario perderá con esta disolución de las cámaras es la de Igualdad. Actualmente estaba trabajando en la norma que despatoligiza a lostransexuales; en integrar en la normativa española el Pacto de Estado sobre violencia machista; o la reforma del Registro Civil para que los menores transexuales de 16 años pudieransin permiso paterno.Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que los trabajos en estas tres iniciativas estaban prácticamente terminados, por lo que Unidos Podemos ha pedido al Gobierno que aprobara porlos textos consensuados por la mayoría de partidos, para que este trabajo realizado durante meses no se desperdicie.Los miembros de la Comisión de Igualdad también han estado trabajando durante esta legislatura en la proposición de ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que busca ampliar los derechos deen materia social, educativa o sanitaria, entre otros aspectos.Por su parte, la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tiene sobre la mesa proposiciones de ley sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres; igualdad de oportunidades en el; y permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.En este mismo órgano, también se trabaja en un texto de Unidos Podemos sobre el régimen de las, una ley muy parecida a la iniciativa que el Gobierno puso en marcha tras aprobar decreto por el que se obligaba a incluir en el sistema de la Seguridad Social a los becarios. Este texto, también se tramita como proyecto de ley en el Congreso y también decaerá tras la disolución de las Cortes.Mientras, la Comisión de Justicia se queda a medias con la reforma del Código Civil, lay la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, con el que se pretendía que lasfueran sujetos de derecho ante la Justicia y no pudieran ser embargados o se les incluyera en los acuerdos de custodia.También decae la tramitación de la Ley de Bebés Robados, que lo hacía por procedimiento de urgencia. La paralización del calendario de la LOMCE, la ley para regular la donación de alimentos, la depara familias en pobreza energética o la calificación mínima del grado de discapacidad son otras de las medidas que se van a quedar en el camino.Finalmente, cabe destacar la Ley de gestación subrogada de Ciudadanos , cuyo presidente Albert Rivera anunció que llevaría a su toma en consideración en el mes de febrero, y que ya no podrá ser tramitada; o la, que Unidos Podemos prometió llevar a debate al Pleno en el primer trimestre del año, tras la convocatoria de una huelga de hambre del colectivo transexual.