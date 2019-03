Ximo Puig defiende el adelanto electoral: es "una fecha apropiada para la movilización"

Publicada el 05/03/2019 a las 10:08 Actualizada el 05/03/2019 a las 10:38

Resultados para los socialistas valencianos

El president de la Generalitat Valenciana,, ha defendido este martes la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Comunitat Valenciana para el 28 de abril porque "refuerza el autogobierno" y "da una visibilidad grande" a la vía valenciana frente a "los vientos de recentralización" y ha señalado, ante las críticas de Compromís, que "la discrepancia forma parte de un gobierno de la diversidad".En un entrevista en la Cadena Ser , Puig ha señalado al respecto que desde Compromís también se ha reconocido que, por lo que "no hay ningún motivo de fondo" para que se abra "una nueva etapa de este gobierno que tendrá nuevos acentos" que marque los electores. "El anticipo electoral, aplicar esta cláusula de adelanto, nos permite. Nosotros tenemos la vía valenciana, que es una vía constitucionalistas pero profundamente autonomista y ahora que soplan vientos de recentralización cuando no de aniquilación del estado de las autonomías es momento de plantear un tercer espacio, un espacio diferente de profundización del autonomismo", ha recalcado.Asimismo, ha resaltado que se trata de la primera vez que la Comunitat Valenciana adelanta las elecciones autonómicas y al hacerlas coincidir con las generales esporque "cuanta más gente vota mejor para la democracia". No obstante, ha señalado: "Entiendo y respeto todas las decisiones porque no hay doctrina única". Puig ha recalcado que era "importante dar este paso" y evidenciar que la Comunitat Valencianay "la deuda que ha generado".Además, ha insistido que al haber un superdomingo electoral da a la Comunitat Valenciana "una, aunque ha admitido que tanto en esta cita electoral como en las municipales y europeas "se va a dejar de hablar de lo mismo" porque hay "una contaminación de los grandes temas territoriales que va a invadir todo".Con todo, ha señalado que "no hay nada escrito" y quepor lo que no sabe si los resultados para el PSPV con este superdomingo electoral será "mejor o peor" pero "sí que habrá más participación", lo que es "bueno para la democracia".Asimismo, ha señalado que la coincidencia con el proyecto territorial dees "compartido". Respecto a la situación de Cataluña, ha recalcado que "lo que no se puede es esquivar los problemas" y en ese sentido ha comentado: "sabemos que se ha intentado llegar a acuerdos pero. Por contra, ha criticado a quienes defienden la aplicación de un 155 permanente porque además de "falta de inteligencia, es una" al igual que "los que dicen que hay que acabar con las autonomías, que están tan fuera de la legalidad como los indenpendentistas".Puig ha descartado tener una obsesión diferenciadora, como le ha cuestionado, sino que ha argumentado queporque "si conseguimos más financiación" la Comunitat "aportará más a España e irá mejor". "España es diversa, plural y tiene un proyecto común que admite las singularidades, las singularidades territoriales pero la igualdad entre personas", ha señalado.Puig, preguntado por si va a gobernar por decreto, ha replicado quepara "intentar acabar cuestiones pendientes dentro del marco legal" y en ese sentido ha recordado que el Gobierno está en funciones a partir del día de las elecciones y "hasta entonces tiene toda la legitimidad". Por último ha criticado a las acusaciones de "dopaje" de la presidenta del Congreso,, cuando su partido "ha ido dopado hasta la saciedad como han dicho todos los tribunales" a las elecciones. "No ha sido su manifestación más acertada", ha apostillado.