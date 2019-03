La Fiscalía ve "insuficiente" el audio de Corinna con Villarejo para admitir una querella contra el rey emérito

Publicada el 06/03/2019 a las 18:25 Actualizada el 06/03/2019 a las 18:26

El rey emérito, inviolable

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que la conversación grabada en Londres por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo entre éste, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el empresario Juan Villalonga apunta indicios "extremadamente débiles" y resultacontra ellos y otras personas promovida por Izquierda Unida, el Partido Comunista y la Federación de Abogados y Abogadas de Izquierda, según el escrito, informa Europa Press.Estas organizaciones impulsaron una querella el pasado mes de febreroentre las que también figura, por la difusión de aquella conversación en la que los interlocutoresafirmaban que el rey emérito mediante testaferros y recibió. La Fiscalía ha informado la querella y ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que archive "sin más trámites" la iniciativa que, en todo caso, sólo podría versar sobre el rey emérito ya que de entre todos los querellados, es el único que tiene aforamiento.Sobre el asunto de las, la Fiscalía considera que con los datos vertidos en aquel audio de Villarejo "no es posible pretender iniciar una investigación en sede penal", pues no basta "la mera apariencia delictiva de unos hechos como los que se imputan,que avale razonablemente su realidad y verosimilitud". Esos hechos imputados al rey emérito lo son, de acuerdo al fiscal, "por mera referencia a una conversación sostenida por terceras personas y en términos extraordinariamente vagos e imprecisos" que por ello, "no permiten una investigación que en todo caso".En la misma línea se expresa sobre la supuesta propiedad que según afirmó Corinna , Don Juan Carlos habría puesto a su nombre en Marruecos. "Tampoco este dato posibilita la apertura de un procedimiento penal, primero, porque no existe ningún elemento que permita colegir que tal propiedad proceda de una, sino todo lo contrario, y segundo, porque los datos son nuevamente vagos e imprecisos", dice la Fiscalía.En cuanto a la acusación sobre el presunto cobro dedel AVE a La Meca a un consorcio español, el Ministerio Público dice que "los indicios que se aportan" son "extraordinariamente débiles y aportados por una persona quedirectamente implicada en el pago y cobro de las comisiones y que no manifiesta la razón de su conocimiento". "La conclusión en este caso es exactamente la misma, la pretensión de los querellantes de que se abra una investigación prospectiva en torno al querellado aforado espor no asentarse en ningún dato o indicio que pueda aportar una mínima base de fiabilidad de la noticia de origen", expone.Añade además la Fiscalía que, en todo caso, la conversación fue grabada, así que aunque los hechos "no tienen apoyatura en dato o indicio alguno que los hagan mínimamente creíbles y dignos de ser investigados, habrían ocurrido en épocas en las que el hoy rey emérito gozaba de inviolabilidad". Para los promotores de la querella, la postura del Ministerio Público "en modo alguno constituye ninguna sorpresa" pero critican que el contenido del informe "carece de un mínimo rigor jurídico" y adolece del adecuado "análisis de los indicios de criminalidad que han sido puestos a disposición de la Sala".