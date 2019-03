La Junta andaluza confirma que si no se pueden "solventar" las listas de espera habrá que "intentar externalizarlas"

Publicada el 06/03/2019 a las 11:19 Actualizada el 06/03/2019 a las 11:20

El consejero de Salud y Familias,, ha señalado que las listas de espera "son las que son" y que lo "que hay que hacer es", para lo cual ha destacado quepara "optimizar" los recursos y que si no se puedeEn una entrevista al programa, recogida por Europa Press, ha manifestado su "sorpresa" tras analizar la situación de las listas de espera de pacientes pendientes de intervención o de acudir a consultas de especialistas y comprobar que, porque "utilizaban unos criterios de selección que difieren de la realidad". "Ante este gran asombro hemos planificado un plan de choque para que la bola no siga aumentando e intentar dar solución a los pacientes", ha precisado Aguirre, que ha explicado que "son personas identificadas con nombre y sitio" y que son diez los hospitales que acumulan "el 75% de los pacientes en lista de espera". "Para mí la cifra es escandalosa porque pensábamos que era bastante menos", abunda el consejero.Preguntado sobre las críticas vertidas por el PSOE-A, que acusa a la Junta de "mentir" y le exige, ha asegurado que "detrás de cada cifra va una persona" y que "las tienen identificadas y son las que son", al tiempo que ha añadido que "lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos para solventar el problema de esas personas". De ahí, continúa el consejero de Salud, "independientemente de los presupuestos no prorrogados de la Junta, le he pedido, para hacer un abordaje de las listas de espera y meter a aquellos pacientes que llevan más de un año y los aproximadamente 40.000 que están fuera del decreto de garantía".