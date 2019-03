Pacma asegura que con el último fallo del TSJCyL la caza no está amparada legalmente en Castilla y León

Publicada el 06/03/2019 a las 20:32 Actualizada el 06/03/2019 a las 21:23

La presidenta del partido animalista Pacma, Silvia Barquero, sostiene que con el último fallo del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León la actividad cinegética "no está amparada legalmente" en esta Comunidad, después de que el TSJCyL paralizara el Reglamento de Caza y ahora haya hecho, informa Europa Press.La representante del Pacma, en declaraciones a Europa Press, sostiene que su organización defendía que con el fallo inicial la caza en Castilla y León, si bien advierte de que los cazadores no entendían lo mismo, al entender que la Orden Anual de Caza, derivada de la anterior normativa y por la que se fijan cada año los días hábiles y las especies cinegéticas no había quedado afectada.Sin embargo, Barquero apunta que las dudas quedan ahoradespués de que el TSJCyL, merced a, haya paralizado también la Orden de Caza correspondiente al ejercicio 2018-2019, la que estaba en vigor."Por tanto, en la actualidad no hay en vigor norma jurídica alguna que permita la caza en Castilla y León de forma legal. Ningún cazador puede salir a matar animales en la Comunidad. El análisis que hacemos es que el Alto Tribunalde continuar con la prohibición de la caza en el territorio regional", concluye la máxima responsable del partido animalista.