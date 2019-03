La secretaria judicial narra en el juicio su estrambótica salida de Economía el 20S: "Tuve miedo, le pedí al juez 'sácame de aquí'"

Publicada el 06/03/2019 a las 12:42 Actualizada el 06/03/2019 a las 13:00

La letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que comandó la comisión judicial que motivó la masiva, ha narrado este miércoles ante la sala del, en el Tribunal Supremo, los detalles de suy un teatro aledaños. Ha manifestado que "tuvo miedo, como cualquier ser humano" ante la insólita situación.La alternativa, ideada por la imposibilidad de que saliera por la puerta, surgió después de hacer una llamada al titular del juzgado,pasadas las diez de la noche: "Me tienes que sacar de aquí, no hay salida". De forma prolija, y a preguntas del fiscal, la letrada judicial ha relatado ante la sala cómo,de paisano, tuvo que utilizar una azotea, ser ayudada para escalar un muro, descolgarse por el otro lado y llegar así al Teatro Coliseum, donde tras esperar en camerinos a que el propietario lo permitiera —le dijeron que se había arrepentido de su ofrecimiento inicial—, salió del edifico cuando el público de la función ya no estaba,hasta un coche sin distintivos policiales.