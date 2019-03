Lucía Méndez, premio 'Josefina Carabias': "Hacen falta menos redes sociales y más reflexión"

Publicada el 06/03/2019 a las 17:41 Actualizada el 06/03/2019 a las 18:07

La ganadora de la I edición del Premio Josefina Carabias, @LuciaMendezEM, reivindica el papel de la mujer en el periodismo: "Nunca os dejéis arrinconar, ya no es tiempo de que nos arrinconen"



Premio también en los 'Reconocimientos 8 de Marzo'

La periodista de El Mundoha recibido este miércoles en el Congreso el premio Josefina Carabias de periodismo parlamentario, que la Cámara baja entrega con motivo del Día de la Mujer, este 8 de marzo. En su discurso de agradecimiento, Méndez ha defendido el periodismo "sencillo" y ha apuntado que, en esta profesión, hacen falta "menos redes sociales" y "más reflexión"."Creo que hace falta, menos redes sociales y más libros, menos adicción a las redes sociales y más reflexión sobre nuestro papel en la sociedad y el valor del periodista", ha señalado Méndez.En este sentido, ha enumerado, como algunas de las principales características que, a su juicio, debe tener el periodismo actual.En su intervención ha recordado su origen "" y ha destacado el papel de sus padres para que ella consiguiera ser "lo que ellos no fueron". "Lo conseguí gracias a la enseñanza pública de este país", ha destacado, para indicar que estudió en la universidad y empezó a trabajar en una "España con igualdad de oportunidades".También se ha referido a sus inicios como periodista parlamentaria, un trabajo que, según ha indicado, le ha enseñado el "respeto por la política". Para Méndez, el Congreso es elpara ejercer su profesión porque es un "lugar abierto" en cuanto al acceso a las fuentes, además del ambiente y el compañerismo entre colegas. "Es adictivo", ha reconocido, para señalar que aquellos que lo dejan se van "con tristeza y pena".Pero, además, ha reconocido la labor de la mujer y de la periodista que da nombre a este premio y que, según ha explicado, llamaba a las mujeres a que no se dejaran ". "Josefina Carabias se sorprendería ahora de hasta dónde han llegado las mujeres", ha indicado, aunque ha reconocido que las periodistas ejercen con "s".La periodista se ha dirigido a un auditorio en el que, además de su familia, se encontraban el exministro del Interior socialistaa, el exministro de Justicia, así como los miembros de la Mesa del Congreso. También han acudido a este acto diputados de diferentes partidos, así como colegas de profesión, comoHa sido la presidenta de la Cámara,, quien ha presentado a la premiada a quien, como ha explicado, conoce desde los ocho años. Pastor ha destacado de Méndez su periodismo de "mirada pura y certera" fruto de la "meditación" y de su "estilo claro". Para Pastor, ese es el sello de Méndez que, además, a su juicio, "encarnan el mejor periodismo". "El que encarnó Josefina Carabias y ahora encarna Lucía", ha destacado.La presidenta ha confesado que lee a Méndez los fines de semana, porque es cuando tiene más tiempo y porque, según ha indicado, a sus artículos "". "Aunque no siempre esté de acuerdo", ha confesado.El presidente de la Comunidad de Madrid,, ha entregado este miércoles en la Real Casa de Correos los Reconocimientos 8 de Marzo, que premian cada año el compromiso de personas e instituciones con la igualdad real entre hombres y mujeres, y que en esta ocasión han recaído sobre seis mujeres y sobre la Constitución Española. Han recogido los premios en sus distintas categorías la directora teatral Elena Cánovas, fundadora del grupo de teatro Yeses, formado por reclusas; la chef Pepa Muñoz, del restaurante Qüenco de Pepa; la ingeniera Sara Gómez, directora del programa Mujer e Ingeniería; la deportista Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica de esgrima; la actriz Ana Duato, que encarna a Mercedes Alcántara en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó'; y la periodista, "voz pública de muchas mujeres".Lucía Méndez ha manifestado su satisfacción por ser testigo de "este fenómeno de la lucha de las mujeres completamente transversal en lo ideológico y en lo generacional", que ha calificado como un "milagro". Méndez ha agregado que esto es fruto de unas madres que educaron a sus hijas para no depender de ningún hombre y que "", y ha dedicado el premio a las hijas de las mujeres de hoy en día, "que no pueden dejarse arrinconar".