Trabajadoras feministas del Parlamento Europeo dan la 'bienvenida' a Vox: "Nuestros derechos no son negociables"

Publicada el 06/03/2019 a las 17:34 Actualizada el 06/03/2019 a las 18:48

Las críticas de ERC y BNG

Una docena de trabajadores del Parlamento Europeo, en su mayoría mujeres, han recibido este miércoles al secretario general de Vox , con unacomo muestra de rechazo a la presencia del partido de ultraderecha español en la sede de la Eurocámara, informa Europa Press.", es el lema de la pancarta que ha mostrado este grupo, que ha permanecido, mientras introducía el acto su organizador, el eurodiputado del ultraconservador Partido Ley y Justicia () polaco, Kosma Zlotowski. El grupo ha concluido su protesta minutos después sin incidentes y han abandonado la sala, antes de que tomara la palabra Ortega Smith , quien ha criticado que Europa "se está alejando de los fundamentos de su constitución" y ha denunciado, además, lo que considera "la gran estafa del independentismo" catalán.Los servicios de seguridad de ladieronla semana pasada, tras concluir que el evento no planteaba problemas para el, a pesar de que eurodiputados nacionalistas, incluidos de, denunciaron la situación. Anteriormente, el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani,la celebración de otros dos actos en base a riesgos para el orden público, el primero una conferencia sobre Cataluña del propio presidente de Cataluña,, y su predecesor en el cargo,, y el segundo, un acto de laPreguntado a su llegada por quienes intentaron que no se celebrara el acto de este miércoles, Ortega Smith ha replicado que "no saben nada de Europa" y que "Europa es la libertad ". "Cataluña es España, España es Cataluña. Bienvenidos a", ha dicho el secretario general de VOX como arranque de su discurso en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. También ha explicado quey quieren "defender Europa", pero se ha distanciado de "la forma en que administrativamente se llame Europa", en alusión a la Unión Europea.Ortega Smith ha alertado de las "graves amenazas" que, a su juicio, pesan sobre Europa para "diluir su identidad" y ha adelantado que Vox aspira obtener varios eurodiputados el próximo–las últimas proyecciones le asignan siete– con los que reivindicará un mayor peso para España, un peso que quieren que quede plasmado en. El desafío independentismo y el juicio en el Tribunal Supremo a doce líderes independentistas catalanes han centrado el resto de su discurso y el del resto de intervinientes, como la vicepresidenta de Relaciones Institucionales del partido en Baleares, Malena Contestí, y el portavoz de VOX en Cataluña, Jorge Buxadé.En la sala, ocupada en unos dos tercios del aforo de 200 asientos de que dispone, había, que han aplaudido las intervenciones, pero también han seguido los discursos los eurodiputados Jordi Solé de ERC y Ana Miranda, del BNG, queen la Eurocámara. "Estoy aquí para denunciar lacuando se trata de autorizar o no debates sobre Cataluña. Me parece fantástico que se debata sobre Cataluña desde perspectivas muy diferentes y las veces que haga falta", ha advertido Solé, en declaraciones a la prensa a su llegada a la conferencia de VOX.El eurodiputado de ERC ha denunciado especialmente que la institución europea permita intervenir en esta conferencia a Ortega Smith, a pesar de serque son demócratas", en referencia al juicio al procés en el Tribunal Supremo . Ana Miranda, vestida con una camiseta con el lema "No pasarán", ha añadido que han intentado evitarque se celebrara el acto con la presencia "de un partido xenófobo, racista, homófobo y que está incitando al odio".Otro eurodiputado presente en el evento de VOX ha sido el eurodiputado liberal Enrique Calvet, quien ha tomado la palabra para introducir a Ortega Smith y ha asegurado que Europa "está empezando a no cumplir con la defensa" de sus. Calvet, que ha apuntado que no habla en nombre del grupo Liberal europeo (ALDE) del que forma parte y que no comparte la "visión de Europa" que tiene Vox, sí ha asumido los argumentos contra la independencia de Cataluña y alertado delen 200 regiones".