Los gobiernos de la Unión Europea tumban la 'lista negra' de países con 'alto riesgo' de financiación del terrorismo, que incluía a Arabia Saudí

Publicada el 07/03/2019 a las 12:26 Actualizada el 07/03/2019 a las 12:48

Los gobiernos de la Unión Europea han tumbado formalmente este jueves la lista 'negra" elaborada por la Comisión Europea de países con "alto riesgo" de, en la que se incluía a Arabia Saudí , un paso que obliga a Bruselas a elaborar una nueva propuesta."El Consejo no puede apoyar la propuesta actual, que no fue establecida con uny sólido que incentive activamente a los países afectados a tomar medidas decisivas, al tiempo que respeta el derecho a ser escuchados", argumenta el texto aprobado por los Veintiocho, según informa Europa Press.Esta decisión, que ha sido adoptada por unanimidad, obliga al Ejecutivo comunitario a presentar una nueva propuesta, porque la quinta directiva sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a elaborar una nuevacon arreglo a losque fueron acordados el año pasado entre las capitales y el Parlamento Europeo Bruselas, por su parte, ha "lamentado" que los gobiernos de la UE hayan tumbado la lista sin que haya tenido lugar, así como que se elaboró tras un "profundo análisis" basado en una metodologías "sólida" y con el "más alto nivel" de transparencia.El portavoz principal de la institución, Margaritis Schinas, ha subrayado también que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sigue siendo unapara la Comisión Europea, que "continuará trabajando" tanto con los Estados miembros como con la Eurocámara para cumplir con las obligaciones de la directiva.La lista estaba está compuesta pore incluía los doce países identificados por Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF), que son Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago,Túnez y Yemen.A éstos se suman otros once países identificados por la Comisión Europea bajo sus propios criterios: Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá,, Samoa, Arabia Saudí e Islas Vírgenes Americanas.Cuando fue presentada públicamente el pasado 13 de febrero, la comisaria de Justicia, Vera Jourová, reconoció que se trataba de unentre las capitales, pero mostró su confianza en que los Veintiocho no tumbaran finalmente la lista.Su publicación despertó las críticas tanto de Riad como de Washington, por el hecho de que el texto incluya también a Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Vírgenes Americanas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en concreto, expresó en un comunicado "dudas importantes" sobreEn Bruselas también se da por seguro un ejercicio de presión por parte de Riad a los Estados miembros durante la cumbre con laque tuvo lugar en Egipto el pasado fin de semana, incluida una carta firmada por el rey Salman y entregada a las delegaciones europeas.