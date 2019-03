Oriol Junqueras será el candidato de ERC a las elecciones generales

Publicada el 07/03/2019 a las 21:34 Actualizada el 07/03/2019 a las 21:35

Rufián: "Cara visible"

Varias incógnitas

¿Próximas catalanas?

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras , será el candidato ERC a las elecciones generales del 28 de abril, informa Europa Press."Es la mejor manera dey de represión a la que nos ha llevado el Estado español", ha explicado este jueves en rueda de prensa la portavoz de ERC , Marta Vilalta.Ha dicho que ERC presentará a Junqueras "cada vez que haya urnas"que el partido critica, y ha recordado que la formación ya le eligió hace meses como candidato a las elecciones europeas fijadas para el 27 de mayo.Vilalta, que ha comparecido acompañada de un mural con la cara de Junqueras y el lema 'Libertad presos políticos', ha defendido queser candidato a las dos elecciones.La elección de Junqueras para liderar a ERC al Congreso constituye una, porque ya había trascendido que el diputado Gabriel Rufián estaba recogiendo avales para ser de nuevo el candidato –ya lo fue en las generales 2015 y 2016–.Finalmente, el partido ha indicado que ha sido Junqueras quien ha presentado los avales a través de un intermediario y que RufiánVilalta ha aclarado que Rufián también estará en la candidatura, en unpero destacado, y que será ladurante la campaña, ya que Junqueras está en prisión preventiva.Pese a que el partido asegura que es compatible ser candidato a las generales y a las europeas, no lo es ser simultáneamente diputado en el Parlament –como lo es Junqueras actualmente–, diputado en el Congreso y eurodiputado.Vilalta no ha aclarado cuál de los escaños acabará eligiendo, y ha asegurado que todas estas incógnitascuando el partido considere que es el momento."La mejor de las opciones es que Oriol Junqueras lidere todas las elecciones mientras lasiga", ha insistido Vilalta.ERC se ha comprometido a hacer, es decir, hombre-mujer-hombre-mujer sucesivamente, por lo que la número dos de la candidatura debería ser una candidata, pero Vilalta no ha desvelado el nombre.Con la decisión de presentar a Junqueras "cada vez que haya urnas", ERC yaa que Junqueras sea de nuevo candidato en las próximas elecciones catalanas, para las que no hay fecha –si no hay adelanto electoral, deberían ser a finales de 2021–.Con sus candidaturas a las generales y las europeas, Junqueras habrá sido dos veces candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat (2012 y 2017); dos veces a las europeas (2009 y 2019); tres veces a la Alcaldía de Sant Vicenç dels Horts (2007, 2011 y 2015) y una vez al Congreso (2019).El resto de la candidatura de Junqueras al Congreso se está debatiendo en las asambleas territoriales del partido, y se acabará de cerrar en un Consell Nacional del partido la semana que viene.