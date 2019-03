Hernández, De la Rocha o Dávila: más de 5.000 afiliados deciden este sábado el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Publicada el 09/03/2019 a las 12:59 Actualizada el 09/03/2019 a las 13:42

Pepu Hernández, "muy animado"

De la Rocha, "muy tranquilo" y "confiado"

Chema Dávila, "optimista" tras votar

Más de 5.000 afiliados del PSOE-M están llamados este sábadoque se han presentado al proceso: el exseleccionador de baloncesto, el exalcalde de Fuenlabraday el edil en la capital, según informa Europa Press. La votación se ha marcado de 10 a 20 horas en las agrupaciones del partido en los 21 distritos de la ciudad y, posteriormente, se iniciará el recuento de los sufragios. Los precandidatos seguirán la jornada electoral en la sede del PSOE de la calle Buen Suceso. En caso de ser necesaria unaManuel de la Rocha ha depositado su voto a las 10.30 horas en la agrupación socialista en el distrito de Chamartín mientras que Dávila lo ha hecho a las 12.30 horas en la agrupación de Centro. Pepu Hernández, quey, por tanto, no votará.El pasado jueves los tres precandidatos mantuvieron un debate sobre sus diferentes visiones para el proyecto socialista al Consistorio de la capital para los comicios de mayo. De la Rocha y Dávila se mostraron favorables a una alianza postelectoral con formaciones de izquierda, al entender que es positivo para el afiliado conocer la posición del posible candidato al respecto, y también manifestaronen los términos planteados actualmente. Por su parte, el exseleccionador de baloncesto indicó que la operación Chamartín, así como la de Campamento, es una "oportunidad" para la capital, aunque estaba abierto a hacer revisiones en favor del interés general. A su vez, planteaba un área de Gobierno específica para la zona del suereste y la conveniencia de potenciar el desarrollo de los distritos periféricos.En la, Pepu Hernández se impuso a sus rivales al entregar el máximo de apoyo permitido, el 10 por ciento del censo de Madrid capital, aunque su equipo aseguró que superó en "centenares" esa franja.Mientras, Dávila y De la Rocha apelan al "voto secreto" de la militancia de cara a la jornada de este sábado y están convencidos de que habrá segunda vuelta.se ha mostrado "muy animado" durante la votación eny ha asegurado que tiene ganas de "formar un gran equipo" y trasladar ilusión "a todos los militantes" y luego "a los madrileños". En declaraciones a los periodistas, Pepu Hernández, tras visitar la agrupación de Fuencarral-El Pardo, donde afiliados están acudiendo a registrar su voto para elegir candidato socialista al Consistorio, ha señalado que tiene, que se encuentra "animado" porque, sobre todo, le motiva "la militancia que está muy activa" y "está respondiendo muy bien". Al ser preguntado sobre si para él es una situación "rara" el hecho de no poder votar, ya que no es militante, ha indicado quepero que él acude para "agradecer el esfuerzo a todos los militantes, a los voluntarios, que han estado movilizados en esta campaña"."Tengo muy buena sensación y estoy recibiendo motivación por parte de todos ellos. Mi intención es formar un gran equipo, ese es el potencial que tenemos, poder ilusionar a todos los militantes para luego ilusionar a los ciudadanos de Madrid y que vean que tenemos proyecto para Madrid y podemos llevarlo adelante. Es muy importante no solo lo que presentes sino que seas capaz de llevarlo a la práctica", ha destacado.En cuanto a si cree que tendrán que debatirse la candidatura en segunda vuelta, este precandidato ha abogado por esperar a esta noche para conocer esa circunstancia; al tiempo que ha puesto en valor "la democracia interna y el momentoAsimismo, sobre si resulta ser elegido si integraría a personas de la lista de sus rivales los precandidatos Manuel de la Rocha y Chema Dávila, Pepu Hernández ha señalado que ahora "es el momento de la votación", unapara el PSOE y cree que "ya llegarán otros momentos" donde se diriman "estas cuestiones".ha registrado ya su voto en la primera ronda de primarias en la agrupación de Chamartín y ha asegurado estar; al tiempo que ha animado a todos los afiliados a la participación. En declaraciones a los periodistas, tras efectuar su voto, De la Rocha ha señalado que esta jornada "es un gran día para la democracia y para el PSOE que es el primer partido que implantó el sistema de primarias para elegir a sus dirigentes, de manera abierta y transparente con voto secreto y frente al dedazo de otros partidos"."Quiero pedir a mis compañeros que voten. La participación es la expresión más importante de la democracia y. Estoy muy tranquilo, en campaña he ido a todas las agrupaciones y tras el debate me siento confiado y espero ganar, con respetoa mis contrincantes", ha expresado.En este punto, se ha mostrado con "expectativas" de ganar para ir como candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, ya que hay dos aspectos que asegura le diferencian de sus rivales:. "Tengo el compromiso de más de 40 años con las ideas socialistas, con el PSOE y la experiencia municipal, autonómica y política, que creo que es un plus muy importante para ser alcalde de Madrid", ha destacado de sí mismo.En cuanto a si cree que tendrán que debatirse la candidatura en segunda vuelta, De la Rocha ha indicado que "eso lo decidirán los militantes del PSOE" y ha reiterado que sus expectativas son "ganar las primarias con claridad" y que. "Espero ser yo", ha lanzado.Por último, este precandidato ha asegurado que este sábado, y después pasaría un día "tranquilo" dando un paseo con su "bicicleta". Por la tarde, se acercará con su equipo a la sede de Buen Suceso para conocer los resultados.ha registrado ya su voto en la primera ronda de primarias en la agrupación socialista de Centro y ha augurado que desde este sábado "se va a conseguir el". En declaraciones a los periodistas, tras efectuar su voto, Dávila se ha mostrado conen la que, a su juicio, es "la fiesta de la democracia de todos los militantes socialistas de la ciudad de Madrid". Así, ha hecho un llamamiento a la participación a todos los afiliados porque "cuantas más personas voten mejor"."Vamos a conseguir de hoy el primer paso para acabar con la mala racha de 30 años sin un gobierno socialista en la ciudad de Madrid y que haya, que es para lo que está el PSOE, para solucionar los problemas de los madrileños y para dar un proyecto de ciudad de futuro que revolucione la ciudad", ha lanzado. En cuanto a si cree que tendrán que debatirse la candidatura en segunda vuelta, Dávila ha augurado que "sí" y que en ese proceso estará él. Al preguntarle de que en caso de que no lograse pasar él a esa segunda vuelta si se agruparía con alguno de los otros candidatos, Dávila cree que ya se determinaría, llegados a ese caso,Por último, ha recordado a los militantes que pueden ir a votar hasta las 20 horas, que cuantaporque el PSOE hace las cosas de otra manera no como en el caso del PP a dedo, una decisión "unilateral", como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o unas primarias de "mentirijilla", como a su juicio, fueron las de Ciudadanos.