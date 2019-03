El joven que dio un puñetazo a Rajoy en 2015, implicado en la agresión al coordinador de Vox en Pontevedra

Publicada el 09/03/2019 a las 17:43 Actualizada el 09/03/2019 a las 18:22

Vox "lamenta el bulo" de una supuesta agresión en Son Servera (Mallorca)

El joven que en diciembre de 2015 le había propinado un puñetazo en Pontevedra al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido identificado la mañana de este sábado por su implicación en, Juan Manuel Rosales Pérez, según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales.Andrés de V.F., ahora de unos 20 años de edad, había permanecido durantetras agredir a Mariano Rajoy durante un paseo electoral por la ciudad de Pontevedra en diciembre de 2015. Al respecto, la Policía Nacional ha confirmado a Vox que este chico se presentó voluntariamente.La formación política Vox ha denunciado que fue agredido su coordinador de la agrupación local de Pontevedra cuandoque habían instalado en esta ciudad, junto a la Plaza de Abastos, entre las 10,00 y las 14,00 horas de este sábado. El agredido, que es guardia civil retirado, sufrió cortes en mejilla y labios y presenta un ojo amoratado, pero ya ha recibido el alta médica. Asimismo, ha presentado denuncia ante la Policía Nacional por lesiones y un delito de odio.El presidente de la gestora de Vox de Pontevedra, Andrés Álvarez, ha declarado a Europa Press que estudian también solicitar que los delitos de los cuales se les acusa a los implicadosya que sostiene que el grupo de jóvenes responsable de la agresión "son de lay están hermanados con Resistencia Galega".En las inmediaciones de donde habían establecido la mesa informativa Vox se había desplegado un dispositivo policial nutrido "por las muchas amenazas" que aseguran haber recibido por redes sociales. Es más, esta mañana les lanzaron un petardo que cayó en los pies del responsable de Vox en Vilagarcía, pero no sufrió heridas. Sin embargo, el coordinador de la agrupación local de Pontevedra ciudad se salió del círculo de seguridad "para repartir más panfletos" y, según el relato del presidente de la gestora de Pontevedra, "cinco tíos lo siguieron hasta un callejón y le partieron la cara".En su Twitter estatal, Vox ha publicado esta denuncia con el siguiente texto: "La alerta totalitaria contra VOX de @Pablo_Iglesias_ continúa vigente". Y, junto conañade: "En VOX seguiremos trabajando por España y la libertad sin miedo a nada ni a nadie".Por su parte, en su cuenta de Pontevedra, Vox condena la agresión y proclama que seguirán "defendiendo la libertad de expresión en Pontevedra y en España". A la condena contra esta agresión se ha sumado el candidato del PP a la Alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez, quien publicó en la misma red social que "". La noticia de la agresión se produce 24 horas después de que Vox denunciase que el Ayuntamiento de Vigo le niega autorización para instalar mesas informativas en esa ciudad.Vox Baleares ha anunciado este sábado que lamenta ely anuncia que emprenderá acciones legales contra ella, después de que la formación publicara agresiones a tres chicas en Son Servera por negar a ponerse un lazo morado el día del 8M, Día Internacional de la Mujer.Según ha anunciado la formación en un comunicado,–y después de que varios medios hayan publicado queen ninguna oficina de los cuerpos de seguridad del Estado–, fue Eva García Maqueda,, la que comunicó a Vox la agresión sufrida a su hija y a dos amigas de ésta. Vox dice que el vicepresidente de Vox Son Servera, Pau Coll, ha intentado hablar esta mañana con la madre de una de las chicas supuestamente agredidas, Eva García Maqueda, para "instarle a presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil por la gravedad de los hechos que ella misma denunció al partido".Según la formación "al no tener respuesta a las llamadas realizadas", y en el supuesto de que "no denuncie ante la Guardia Civil", la formación ha comunicado por escrito a García Maqueda que entenderá "quepor su parte, urdida con la intención de obtener un afán de protagonismo y menoscabando la credibilidad" del partido.Además, desde Vox Baleares anuncian que obraron "difundiendo la noticia porque la promotora de la misma envió un parte médico para sustentarla y estuvo durante buena parte de la mañana comunicando con el vicepresidente de Vox Son Servera, relatando las supuestas incidencias del hecho mediante una serie de whatsapps", que la formación anuncia que adjuntará a la denuncia. Vox Baleares pondrá a disposición judicial dichas conversaciones adjuntas a la pertinente denuncia ", entre otros, al menoscabar de manera fehaciente su credibilidad", según fuentes del partido.