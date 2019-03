Monedero arremete contra Manuela Carmena: "No nos merecemos cómo nos ha tratado"

Publicada el 09/03/2019 a las 17:04 Actualizada el 09/03/2019 a las 17:32

El cofundador de Podemos , Juan Carlos Monedero,, Manuela Carmena, al considerar que la formación morada "no se merece" cómo le ha tratado después de que "siempre" ha tenido el "cariño" del partido de Pablo Iglesias, según informa Europa Press."No entendemos esa necesidad constante de Carmena decuando hace cinco años era una ciudadana más y si ahora es lo que es, es porque Podemos le dio su apoyo", ha añadido Monedero en un acto del partido en Madrid.Por eso, ha asegurado, que no entiende tampoco que Carmena y Íñigo Errejón hayan fundado Más Madrid a escondidas de Podemos. "¿A quién beneficia que justo cuando trabajamos por los presupuestos más beneficiosos para la sociedad, alguien se monte otro partido?", ha preguntado Monedero que defiende la "unidad" pero también, dos factores por los que, ha confesado, está "a favor de Pablo Iglesias", que es "la principal garantía para cambiar este país".Además, ha recalcado que "no era necesario" que Errejón y la alcaldesa de Madrid anunciaran su nuevo partido para las elecciones de la Comunidad de Madrid el mismo día en el que Podemos celebraba su quinto aniversario.También ha querido aclarar que en "la famosa foto de los cinco iniciales" de Podemos –Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre, Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero–Frente a los que dicen que Podemos se rompe porque cada vez quedan menos personas de esa foto inicial en la formación, Monedero ha asegurado que no es cierto porque "hay mucha gente detrás" de la foto. "Ya va siendo hora de que dejen de usar esa foto para justificar nada, Podemos no son esos cinco, somos todos", ha sentenciado.