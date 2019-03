Sánchez reivindica la España del 8M como "el hoy y el mañana", frente al "ayer" que representa la de Colón

Publicada el 09/03/2019 a las 15:59 Actualizada el 09/03/2019 a las 17:35

"No va a haber cordón sanitario que pare la ilusión de la izquierda"

"Reivindicamos la política útil"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha defendido la España que se echó a la calle en el Día de la Mujer y que representa "" frente a la que acudió a Colón, "", un argumento que le ha servido para recordar, parafraseando una canción de Víctor Manuel, que el 28 de abril hay dos opciones, "una España en la que caben todos o una España en lo que no cabe ni Dios", según informa Europa Press. Así lo ha señalado en un acto de partido en Valladolid, ante un millar de simpatizantes, y en el que ha intervenido también el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y la presidenta de la formación en Valladolid, Teresa López.Sánchez ha asegurado que el 8M, " en las calles de toda España ", "miles y miles de mujeres, acompañadas por miles y miles de hombres" dijeron "sí" a lo que la derecha viene diciendo "no" durante los últimos años. Así, ha defendido una España "feminista" para augurar que aquel partido que vaya "en contra de las mujeres, perderá las elecciones". "Ese es el siglo de las mujeres", ha sentenciado.En este punto, el líder de los socialistas ha afeado a PP y Cs, partidos a los que, denuncia,. Así, ha tildado de coherente al PP por no asistir a la manifestación ya que "nunca ha creído" en la igualdad entre hombres y mujeres. No lo ha sido, a su juicio, Rivera, sobre el que ha cuestionado el tipo de feminismo que defiende cuando vota "en contra de elevar los permisos de paternidad". "Dicen que defienden un feminismo liberal, ¿acaso la igualdad tiene adjetivos? Pues el femenismo tampoco", ha zanjado."El problema de la derecha es que no les gustan las políticas sociales, esto es así, y nosotros queremos una España distinta y feminista, porque latiene que ver con algo muy importante y es el concepto que tenemos de democracia. No puede haber democracia plena si hay algún tipo de población que sufre algún tipo de desigualdad", ha reiterado.Por último, ha advertido de que desde las siglas de las tres derechas están haciendo un "peligroso juego de palabras" para calificar laalgo que "retrotrae" a España a los 60. "Queremos una España feminista y que se cumpla el Pacto de Estado sobre Violencia de Género", ha concluido.Sánchez también ha advertido hoy de que no habrá "cordón sanitario" que frenepara que lleve a España a esa transformación que necesita bajo el pilar de la "justicia social". "Alguno -en referencia al líder de Ciudadanos, Albert Rivera- quiere poner un cordón sanitario al PSOE, pero el 28 de abril se van a enterar porque no va a haber cordón sanitario que pueda parar esta ola de ilusión de la izquierda española", ha manifestado Sánchez. En este sentido, ha afeado a Cs ya que cuando alguien habla de "poner un cordón sanitario" al PSOE refleja el tipo de democracia que concibe, que es "excluyente y conservadora".Sobre elha reconocido que el de "antes", llegaba "tarde, mal y a rastras, pero llegaba", mientras que. De ahí que le haya recordado que ser patriota no es gritar "¡viva España! todos los días", sino "trabajar todos los días" para que en España "se viva mejor".Críticas que han continuado hacia el líder de los conservadores a la hora de hablar de. "Dijimos que íbamos a gobernar desde el minuto uno hasta el final", ha aseverado para recordar al PP que la Mesa de las Cortes "bloqueó" más de 50 iniciativas cuando los socialistas estaban en la oposición. "Hablan de instrumentalizar las instituciones publicas cuando se han pasado los últimos años bloqueando iniciativas sociales", ha ironizado.De ahí que se hayan aprobadocomo la ampliación del permiso de paternidadlas ayudas para mayores de 52 años en paro o el registro horario de la jornada laboral. Medidas que, valora, se traducen en "progreso". "Su problema es que para ellos el progreso es que progresen unos poquitos a costa de la mayoría y nosotros lo que decimos es que o progresamos todos o no progresa nadie. Por eso están enfadados, porque gobernamos, ese es su problema", ha enfatizado el secretario general del PSOE.Sánchez ha recordado queorque una economía que crece no puede tener "trabajadores pobres", ni un "28 por ciento de niños en riesgo de pobreza". "Reivindicamos la política útil, que transforme la vida de la gente para demostrar que otra España es posible y eso a la derecha no le gusta". "Hemos hecho mucho más en nueve meses por la justicia social en el país que los nueve años que ha gobernado el PP", para recordar que sacó a los pensionistas de la "dictadura del 0,25 por ciento" y ajustando sus subsidios al IPC. "Si no están de acuerdo con este tipo de medidas, que lo digan", ha espetado.Por eso, se ha comprometido ensi gana los comicios del próximo 28 de abril. Unas cuentas con las que se abordará la "transformación" que necesita este país, a través de la "unidad" y la "justicia social", dejando de lado la "crispación y el insulto".Por todo ello,que el 28 de abril acuda a las urnas, que se movilice y no haga caso de las "encuestas electoralistas" y elija entre las dos alternativas de país que ofrecen las formaciones políticas.