El exjefe de información de los Mossos afirma que las previsiones de violencia del 1-O no se cumplieron

Publicada el 11/03/2019 a las 10:38 Actualizada el 11/03/2019 a las 10:39

Previsión 'errónea'

Ninguna vinculación entre Govern y CDR

El exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra,, ha matizado este lunes que las previsiones que habían hecho de episodios de violencia durante el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 no se cumplieron, pues ha subrayado que. Así lo ha remarcado Castellví a preguntas de las defensas de los acusados en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, después de que la semana pasada, y en respuesta al fiscal, asegurara que los mandos de los Mossos advirtieron en una reunión al expresidente catalán, el exvicepresidentey el exconseller de Interiorde la posibilidad de que se produjera una "escalada de violencia" el día del referéndum.En concreto, el que fuera jefe de información de la policía autonómica explicó la semana pasada que aunque los llamamientos a votar el 1-O eran pacíficos y en las previsiones de los Mossos se avisaba de una resistencia general pasiva, ciertos grupos podían infiltrarse entre las personas concentradas en los colegios que transformaran esa resistencia en activa. "Aunque los llamamientos fueran pacíficos,que terminaran en una escalada de violencia", afirmó. Ahora, y a preguntas del abogado de Forn,, acerca de si esos grupos, que el propio Castellví calificó "de independentismo revolucionario o de acción comunista", intervinieron el 1-O, el exjefe de información ha respondido que "aquel día no se constituyeron, en contra de lo que decíamos en las previsiones"."Estos grupos tienen capacidad de poder alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron en contra de lo que decíamos en las previsiones. No se constituyeron como un bloque de unidad de acción de ataque", ha recalcado. "¿La previsión de la Comisaria General de Información fue errónea?", ha incidido Melero., ha contestado el testigo. Según ha afirmado, en la reunión con Puigdemont, Junqueras y Fornen el plan de actuación de los Mossos, un plan que, ha apuntado, preveía el uso de la fuerza y las condiciones que debían darse para recurrir a ello. Sin embargo, finalmente, los hechos "no desbordaron" ese plan de actuación.El comisariocon respecto a la declaración que prestó el pasado jueves a las acusaciones. Si en aquella ocasión aseguró que la policía autonómica tenía una "grave preocupación" sobre lo que podría ocurrir el 1-O, hoy ha manifestado que en la subcomisión de información del día 28 de septiembre, que reunió a miembros de los departamentos de información de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, se hizo mención a que no se preveía riesgo de grupos violentos o resistencia activa. "La información que compartimos los tres cuerpos es que el escenario que nos encontraríamos a primera hora del 1-O es que", ha destacado Castellví, que ha añadido que a esa reunión no asistió el que entonces era el coordinador del dispositivo policial para el día del referéndum, el coronel de la BeneméritaEl comisario de los Mossos también ha sido preguntado por si existía entonces una vinculación entre el Govern y los entonces Comités de Defensa del Referéndum (CDR) —después reconvertidos en Comités de Defensa de la República—, planteamiento que. Según ha explicado, "primero eran grupos inconexos, aunque con unidad de criterio, sin estar coordinados". "Así era hasta el 1-O. Tras las manifestaciones de 2 y 3 de octubre, se crea una entidad que los coordina, un perfil de Twitter, y a partir de ahí hubo una coordinación, y la exposición máxima fue el 8 de noviembre cuando", ha destacado. Y en cuanto a la(ANC) y, Castellví ha recordado que llevan años convocando "muchísimas manifestaciones, siempre bajo la consigna de la no violencia", y ha remarcado que por este motivo, y por el "resultado de su gestión", los Mossos los consideran "interlocutores" cuando organizan alguna protesta.