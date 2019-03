La Junta Electoral rechaza las peticiones de PP y Cs de suspender las ruedas de prensa del Gobierno

Publicada el 11/03/2019 a las 19:19 Actualizada el 11/03/2019 a las 19:51

Hasta ahora no ha vulnerado la ley

No cabe una prohibición con carácter preventivo

La Junta Electoral Central (JEC) hadel Partido Popular y de Ciudadanos de suspender las ruedas de prensa del Consejo de Ministros hasta las elecciones generales del 28 de abril, informa Europa Press.En sendas resoluciones adoptadas este lunes, el organismo arbitral recuerda que las dos ruedas de prensa ya celebradasde la prohibición de hacer propaganda institucional y que"por su carácter meramente hipotético"."Desestimar la reclamación puesto que en ella no se pone de relieve que se haya producido", subraya la resolución recogida por Europa Press.En concreto, recuerda que la primera rueda de prensa mencionada por el escrito del PP se celebró antes de la convocatoria de las elecciones y, por tanto,en vigor la prohibición de la propaganda institucional.Y la siguiente, la del pasado viernes, en la que el Gobierno moderó su discurso desde la mesa del Consejo de Ministros, la JEC entiende que "a las realizaciones o a los logros obtenidos por el Gobierno".En cuanto a la petición de suspender las futuras convocatorias de ruedas de prensa, el organismo arbitral indica que no puede adoptar una decisión de ese tipo "".Ciudadanos pidió que, al menos, la JEC recordase al Gobierno elde los poderes públicos, pero en la resolución se indica que la misión del organismo arbitral no es "advertir al Gobierno sobre el cumplimiento de lo previsto en la ley".Las resoluciones, según se detallan, son firmes en la vía administrativa, con lo que a PP y Ciudadanos ya sólo les cabe interponer unante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.