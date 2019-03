Podemos incluirá su propio 'Green New Deal' en el programa del 28A

Publicada el 11/03/2019 a las 12:06 Actualizada el 11/03/2019 a las 12:08

Que toda la producción eléctrica. Ese es el objetivo que llevará Podemos en su programa electoral para las próximas elecciones generales en el marco de un paquete de medidas que el partido ha bautizado como Horizonte Verde y con el que Podemos pretende emular planes como el Green New Deal que defiende la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez.El responsable de presentar el plan fue el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que compareció este lunes tras la reunión de la ejecutiva del partido. El paquete de medidas, explicó Echenique, pretende atajar el problema del cambio climático antes de que alcance "un punto de no retorno", y "tiene un objetivo fundamental: reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósilesy alcanzar el 100% de producción de energía renovable en 2040".El dirigente de Podemos no ofreció muchos detalles sobre la propuesta, si bien sí que aclaró que incluirá algunas de las propuestas clásicas del partido en relación al medio ambiente, como son las rehabilitaciones de edificios con fondos públicos para reducir su consumo energético. "Este plan permitiríay un promedio de reducción de 400 euros anuales por hogar", sostuvo igualmente Echenique.La puesta en marcha de estas medidas, según sostuvo el dirigente de Podemos, requerirá invertir en torno al 2,5% del PIB español anualmente, una financiación que procedería tanto de fondos públicos como de capital privado. Según Echenique, "este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral".