Borrell avisa a Torra de que el Estado tiene "instrumentos" para hacer cumplir la orden de la Junta Electoral de retirar lazos

Publicada el 12/03/2019 a las 09:35 Actualizada el 12/03/2019 a las 09:47

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y UE,, ha señalado este martes que el Estado cuenta con "instrumentos" para que el president de la Generalitat,, cumpla la orden de la Junta Electoral Central (JEC) a la Generalitat para que quite esteladas y lazos amarillos.Borrell ve "atinado" el fallo de laque dio a las autoridades catalanas unpara retirar estos símbolos de edificios públicos. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha insistido en quey responden a una determinada opción política, no a una comunidad autónoma."La Junta dice que, creo que choca con la neutralidad de todos los periodos. Espero que cumpla sino el Estado tiene instrumentos para velar que se cumpla", ha subrayado. Preguntado por si cree que Torra va a cumplir esta orden, Borrell ha admitido que no lo sabe y que "puede esperarse cualquier cosa" del president catalán.