Podemos y Equo sellan su alianza para las generales del 28A

Publicada el 12/03/2019 a las 10:19 Actualizada el 12/03/2019 a las 11:00

-ahora Unidas Podemos- para las elecciones del 28 de abril. Así lo anunciaron este martes ambos partidos, que volverán a concurrir en coalición a los comicios como ya hicieron en 2016, unas elecciones en las que Equo obtuvo tres diputados. El exportavoz del partido verde, Juan López de Uralde, volverá a liderar la candidatura de Unidas Podemos por Álava, si bien Equo pierde el número 1 por Huesca, donde en 2016 obtuvo otro de sus diputados, Jorge Luis.Los responsables de anunciar el acuerdo fueron el propio López de Uralde, la coportavoz de Podemos Noelia Vera, y los secretarios de Organización de Equo y el partido morado, Beatriz del Hoyo y Pablo Echenique. Para que el pacto se considere cerrado falta que las bases de la formación ecologista lo aprueben, tal y como anunció Del Hoyo. Podemos, por su parte, no consultará a su militancia, ya que hace meses ya celebró un referéndum donde los afiliados aprobaron iniciar negociaciones con otras fuerzas.Equo se une así al pacto que anunciaron hace unos días Podemos e IU y que ratificaron este mismo lunes las bases de la federación liderada por Alberto Garzón en una votación en la que, sin embargo, más de un tercio de la militancia expresó su oposición al acuerdo.: el de Uralde, que concurrió como número uno por Álava; el de Rosa Martínez, que fue como número dos por Bizkaia y que no repetirá; y el de Jorge Luis, número uno en Huesca -la única provincia de tres diputados donde se logró romper la hegemonía del bipartidismo-, un puesto que ahora será para Podemos.El pacto afectaexcepto a las catalanas y a las gallegas, donde Podemos e IU aun se encuentran negociando con ICV, Barcelona en Comú y Anova para reeditar las coaliciones En Comú Podem y En Marea -que muy probablemente tendrá que cambiar de nombre por el enfrentamiento abierto de Podemos, IU y Anova con la dirección de ese partido, liderada por Luís Villares-. No obstante, las alianzas tendrán que cerrarse en los próximos días, ya que las coaliciones deben registrarse antes del 15 de marzo.Pese a que la intención de Podemos y Equo es que el acuerdo se aplique también en las elecciones municipales y autonómicas, Del Hoyo reconoció que la "autonomía" de las federaciones territoriales del partido verde para alcanzar sus propios acuerdos impedirá que la alianza se ponga en marcha en todos los territorios en esos comicios. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde, liderada por Íñigo Errejón, para concurrir conjuntamente, por lo que se enfrentará a la lista de Unidas Podemos que integrarán Podemos e IU bajo el liderazgo de Isabel Serra.