Reporteros Sin Fronteras desbloquea 22 webs de medios de comunicación censurados

Publicada el 12/03/2019 a las 12:17 Actualizada el 12/03/2019 a las 12:47

Más de 50 periodistas encarcelados en China

Reporteros Sin Fronteras ( RSF ) ha difundido el contenido depor una docena de regímenes en los que no existe lalibertad de prensa (China, Arabia Saudí, Irán, Vietnam, entre otros) a través de 'Collateral Freedom', una operación emprendida en 2015 para que millones de ciudadanos tengan acceso a una información libre e independiente.Con motivo del 12 de marzo, Día Mundial contra la Censura en Internet, Reporteros Sin Fronteras ha recordado que desde que se creara 'Collateral Freedom' se han desbloqueado casi unaen sus países de origen.En este sentido, la organización ha explicado que, tras este operativo que emplea la técnica de mirroring (sitios espejo), se han registradoa los sitios web censurados por las autoridades.En concreto, RSF ha explicado que, en Arabia Saudí , Advocating for Human Rights (ALQST, por la defensa de los derechos humanos) difunde en su web información que recaba en el país y después la da a conocer en el mundo., cuenta a RSF el director de este portal informativo, Yahya Assiri, desde Londres, donde vive exiliado."De forma constante las autoridades saudíes intentan acallarnos. Una de sus técnicas es el bloqueo de nuestra web", señala el periodista, quien después agrega: "Procuramos evadir la censura difundiendo nuestra información en otras plataformas, pero lo ideal para dar cuenta de la situación de losen Arabia Saudí es este sistema de sitios espejo, que nos permitirá incrementar nuestra audiencia más fácilmente".Por otra parte, RSF ha destacado que entre los nuevos medios de comunicación desbloqueados se encuentra, fundado por Taha Siddiqui, periodista paquistaní exiliado en París, y Premio Albert Londres en 2014.En este sentido, la organización ha indicado que semanas después de que Safenewsrooms.org comenzara a funcionar, en mayo de 2018, el sitio web --que da cuenta de la censura de los medios de comunicación en Asia, y en particular en-- fue censurado."Nuestro portal informativo permite a los internautas tener acceso a una, que el Estado no quiere que lean. El sitio web fue bloqueado sin razón", señala Taha Siddiqui. "Gracias a esta operación de nuevo podremos informar a los paquistaníes que realmente quieren conocer la verdad. Vemos que son muchos, lo muestra la audiencia que alcanzamos antes de que bloquearan la web", agrega.En China, donde más de 50están en la cárcel, según los datos de RSF, 'Collateral Freedom' permite que el China Digital Times --que difunde información no censurada sobre el país-- vuelva a estar disponible en Internet. Este medio de comunicación cuenta con el apoyo del laboratorio de 'contrapoder' de la Escuela de Información de la Universidad de Berkeley, California."'Collateral Freedom' fue creado gracias a una comunidad de desarrolladores web comprometidos con la libertad de prensa. Esta cadena de solidaridad entrede los derechos humanos ayuda a RSF a desbloquear medios de comunicación independientes en países que son verdaderos agujeros negros de la información. También prueba que la solidaridad es la mejor respuesta frente a la censura en línea", ha subrayado el responsable de la oficina de Periodismo y Tecnología de RSF, Elodie Vialle.Para desbloquear estos sitios web se ha empleado la técnica de mirroring (sitios espejo), que consiste en difundir en Internet una copia del sitio web censurado,; las copias virtuales están albergadas en servidores de gigantes de la web, como Fastly, Amazon o OVH.Por último, RSF ha destacado que para las autoridades de estos Estados es "muy difícil" bloquear el acceso a estos sitios espejo porque "tendrían que cortar la conexión a estos gigantes de la web en el país, lo cual provocaría importantespara estos regímenes enemigos de Internet".