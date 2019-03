El PP contempla que las mujeres en situación irregular que den en adopción a sus hijos no sean expulsadas

Publicada el 13/03/2019 a las 19:50 Actualizada el 13/03/2019 a las 20:14

El Partido Popular incluye "sin papeles que den a sus hijos en adoptación" como propuesta dentro de la Ley de Apoyo de Maternidad anunciada por Pablo Casado, según ha comprobado Newtral Esta medida que plantea el PP de Casado supone que, cuando una mujer migrante en situación irregular, no se proceda a la expulsión mediante un "blindaje" que no será ilimitado, sino temporal."La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y", responden los conservadores a preguntas del medio, especializado en verificación de datos. "Las mujeres gozarían de toda la protección y garantíasque las mujeres que viven en situación regular en España", concluyen.Como Newtral recuerda, Casado aseveró en el momento del anuncio de la ley que el objetivo de esta es acabar con elde España donde "las mujeres solo tienen 1,3 hijos". No obstante, el líder de la formación no mencionó esta propuesta en el acto ni aparece en la nota de prensa oficial del evento.