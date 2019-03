Publicada el 13/03/2019 a las 17:11 Actualizada el 13/03/2019 a las 17:24

El Gobiernoante el Tribunal Constitucional (TC) la Comisión de investigación sobre las actividades de la monarquía española creada en el Parlament, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.La creación de la citada Comisión se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.Para impedir que esa comisión inicie sus trabajos, el Gobierno ya ha puesto en macha el trámite pidiendo al Consejo de Estado el preceptivo informe antes de aprobar en Consejo de Ministros la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. La previsión es que el Ejecutivo pida al TC que esta Comisión no se llegue a constituir.Las fuentes consultadas no precisan si podrá ser en el Consejo de Ministros de este viernes o tendrá que ser ya en el de la próxima semana cuando el Ejecutivo apruebe la presentación del recurso, ya que está a la espera de que el Consejo de EstadoLa Comisión de investigación sobre la monarquía creada en el Parlament catalán pretendeo delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del 1-O".Así consta en el texto que presentaron los impulsores y que se refiere a lasde esta comunidad autónoma después del referéndum ilegal.Además, quieren que la comisión investigue las "del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales", y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.Con su creación, el Parlament suma una nueva comisión de investigación en este mandato: ya tiene tres en marcha –sobre los atentados de agosto de 2017, sobre el proyecto Castor y sobre el 155–, y otras pendientes de validación –sobre las cargas policiales del 1-O–.El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya recurrió a finales de octubre pasado ante el TC la resolución aprobada en el Parlament catalán el 11 de ese mismo mes, contra el rey y la monarquía,"que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana.La impugnación se presentó pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expuso que la moción del Parlament catalán. El Gobierno no compartió entonces esta argumentación y acudió al Constitucional.