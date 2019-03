IU y Anticapitalistas desvelarán el domingo el nombre de su lista para las autonómicas en Madrid

Publicada el 13/03/2019 a las 12:47 Actualizada el 13/03/2019 a las 13:38

La candidatura conjunta de IU y Anticapitalistas para las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid echa a andar. Ambas organizaciones presentaron este miércoles su alianza para los próximos comicios y anunciaron que este domingo se celebrará una asamblea conjunta en la quea las autonómicas, así como el sistema de primarias que se utilizará para elegir a los candidatos. Las dos formaciones han insistido en que el proceso está abierto y han pedido expresamente a Podemos que se una al mismo, pero el partido morado sigue insistiendo en que ya ha pactado con IU federal una lista y que el tiempo de la negociación ha terminado.Nadie quiere aparecer como el responsable de romper las negociaciones para conformar una candidatura única a la izquierda del PSOE en la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que, hoy por hoy,en este espacio: la de Más Madrid, la de Podemos y la de IU-Anticapitalistas. La dirección regional de IU en Madrid se niega a aceptar la oferta del partido morado, que les ofrece cuatro puestos en su lista, mientras Podemos rechaza renegociarla y también presentarse a unas primarias conjuntas junto a IU, ya que asegura que el tiempo de las conversaciones ha terminado y que ha firmado un preacuerdo con la dirección federal liderada por Alberto Garzón.Por ello, y tras varias semanas de parálisis, IU Madrid ha decidido tomar la iniciativa y, junto a Anticapitalistas, presentará el domingo su propio proceso de primarias conjunto, para el que aún no hay fecha pero que se celebrará a finales de marzo o principios de abril. Podemos está invitado a esta asamblea, aunque tal y como admitió la número uno de IU en Madrid, Sol Sánchez,. Pero, al menos públicamente, ninguna de las dos formaciones renuncia a integrarse con Podemos: de hecho, el líder de Anticapitalistas Madrid, Raúl Camargo, aseguró estar convencido "de que puede haber una confluencia" con el partido morado, "especialmente por lo que ha defendido hasta hace nada su propia candidata", Isabel Serra: "Una confluencia abierta con primarias proporcionales".Eso sí: tanto para IU como para Anticapitalistas, la condición de elegir la lista para las autonómicas en primarias conjuntas"El tiempo de las imposiciones, acuerdos de despacho y la política realizada por arriba se ha acabado, para eso ya hay una candidatura en el centroizquierda, que es Más Madrid", criticó Camargo. Pero Podemos no parece por la labor de presentarse a estas primarias conjuntas y sigue remitiéndose a la oferta –que para el partido morado es un preacuerdo– realizada a IU Madrid hace dos semanas: el 30% de los recursos y los puestos 2, 6, 12 y 14 de la candidatura, lo que además dejaría fuera a Anticapitalistas.Si finalmente IU terminase concurriendo a las autonómicas de la Comunidad de Madrid con Anticapitalistas en lugar de hacerlo junto a Podemos, la dirección regional de IU en Madrid se situaría definitivamente en contra del criterio marcado por el coordinador federal Alberto Garzón, que promueve candidaturas conjuntas con Podemos en el mayor número de territorios posible. No obstante, Sol Sánchez sostuvo este miércoles que, y resaltó que IU Madrid tiene autonomía para decidir con quién se presenta a las elecciones. "Tampoco es algo que haya que debatir, pero cada cosa que se está haciendo en cada territorio responde a la misma línea política de esta organización bajada al territorio concreto", planteó.