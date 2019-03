Los letrados del Congreso abren la puerta a modificar los decretos leyes de Sánchez en plena campaña electoral

Publicada el 13/03/2019 a las 12:07 Actualizada el 13/03/2019 a las 13:54

Tramitación exprés

Un informe de los letrados del Congreso ha certificado que lade la Cámaraaprobados por el Gobierno de, pero también ha abierto la puerta a modificarlos en plena campaña electoral, algo de lo que hasta ahora no había precedentes.Según los servicios jurídicos, la Diputación Permanente no sólo está capacitada para convalidar los decretos leyes sino que, permitiendo que puedan ser modificados en el Congreso o en el Senado antes del 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas Cortes.Esa tramitación la puede pedir cualquier grupo y, el único órgano parlamentario que permanece en funcionamiento y que asumiría todos los trámites posteriores en lectura única. El dictamen, que había sido solicitado por la Mesa que presideante la disolución de las Cortes, se ha examinado este martes y ya hay un grupo parlamentario, el de Ciudadanos, que ha anunciado que pedirá que todos los decretos leyes del Gobierno sean tramitados como proyectos de ley.Y, de acuerdo con el informe de los letrados,para decidir si, además, son tramitados como proyectos de ley para abrir la puerta a introducir cambios. Los grupos parlamentarios podrán presentar una enmienda de totalidad con un texto completo alternativo o bien enmiendas parciales para modificar cuestiones puntuales.En todo caso,y completarse antes de que el 21 de mayo se constituyan las nuevas Cámaras, pues en caso contrario ese proyecto de ley decaerá y sólo quedará en pie el decreto ley original que fue convalidado por el Congreso. Será por tanto,, lo que supone acortar los plazos de enmiendas a la mitad (se habla de una semana), y en lectura única, concentrando todos los debates y votaciones en la Diputación Permanente, fundamentalmente porque ya no existen ni ponencias ni comisiones parlamentarias. Y la tramitación no acabará en el Congreso, sino que, donde se reproducirá el mismo esquema y, si hay nuevos cambios, deberá volver al Congreso para votarlos.