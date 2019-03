Sólo diez mujeres son jefas de Gobierno en todo el mundo mientras que el número de ministras alcanza "un nivel sin precedentes"

Publicada el 13/03/2019 a las 11:39 Actualizada el 13/03/2019 a las 12:26

España a la cabeza en el número de ministras

Once países no tienen ministras

El número de mujeres jefas de Estado y de Gobierno disminuyó en 2018 mientras que las que ocupan carteras han aumentado ligeramente en el mismo periodo, si bien aún, según los datos publicados por la Unión Interparlamentaria (IPU) y ONU Mujeres.De acuerdo con el mapa de las mujeres en política, presentado en Nueva York con motivo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,, lo que supone el 6,6 por ciento, frente al 7,2 por ciento de un año antes. Entre los países que cuentan con jefa de Estado figuran Croacia, Estonia, Etiopía, Georgia, Malta o Nepal.Por otra parte,, es decir, un 5,2 por ciento del total --frente al 5,7 por ciento de 2017--. Entre ellas figuran la canciller alemana, Angela Merkel , la primera ministra británica, Theresa May , o la neozelandesa, Jacinda Ardern.En lo que se refiere al número de, según el estudio se ha alcanzado "un nivel sin precedentes", ya que estas suponen el 20,7 por ciento del total ----, 2,4 puntos más que en 2017.Además, según UIP y ONU Mujeres, el número de gobiernos que un 50 por ciento o más de mujeres en sus filas ha pasado de seis a nueve en el último año.En este apartado, el ranking lo encabeza España, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con un 64,7 por ciento de mujeres ministras. Le siguena (55,6 por ciento), Suecia (54,4), Albania (53,3), Colombia (52,9), Costa Rica (51,9), Ruanda (51,9), y Francia y Canadá (50).fue el país que más aumentó el número de mujeres en el Gobierno tras la llegada de Abiy Ahmed como primer ministro. Estas pasaron del 10 por ciento en el gabinete anterior al 47,6 por ciento en el actual.En las Américas,fue el país con un mayor avance. El gabinete de Andrés Manuel López Obrador tiene un 42,1 por ciento de mujeres, 26,3 puntos más que el de Enrique Peña Nieto Mientras, en Asia, Pakistán pasó de no tener mujeres ministras en 2012 a contar con un 12 por ciento en el Gobierno de Imran Khan. En, Mauritania es el país con más mujeres ministras, un 31,8 por ciento, seguido por Emiratos Árabes Unidos, con un 29 por ciento.En lo que se refiere a los mayores retrocesos en la materia, Eslovenia pasó del 50 por ciento al 25 por ciento, mientras que Lituania actualmente no tiene ministras. En el caso de Asia, por ejemplo, Japón solo cuenta con dos ministras entre los 19 integrantes del gabinete, el 5,3 por ciento.Actualmente, en el mundo haydos menos que en 2017. Estos países son: Azerbaiyán, Belice, Brunei, Irak, Kiribati, Lituania, Papua Nueva Guinea, San Vicente y Granadinas, Arabia Saudí, Tailandia y Vanuatu.El mapa de IPU y ONU Mujeres también ha constatado que las mujeres ocupan cada vez más otro tipo de carteras que no están relacionadas con cuestiones de, aunque estas siguen siendo mayoritarias. Así, de los 1.412 titulares de Asuntos Sociales, 109 son mujeres, mientras que de los 1.412 de Familia, Infancia y Juventud, 107 son mujeres.Según el estudio,Además, más mujeres ocupan carteras que tradicionalmente han estado copadas por los hombres. Así, hay un 30 por ciento más de ministras de Defensa, un 52,9 por ciento más de ministras Finanzas, y un 13,6 más de ministras de Exteriores, que en 2017."Laen los puestos de Gobierno es fundamental. A pesar de alguna tendencia positiva, la gran mayoría de los jefes de Gobierno está constituida por hombres", ha lamentado en un comunicado la presidenta de la UIP, la diputada mexicana Gabriela Cuevas."Incumbe a los hombres y las mujeres la responsabilidad compartida de cambiar esto, así como velar por la igualdad de género en todos los niveles políticos", ha sostenido, llamando aPor su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ha defendido que una mayor presencia de las mujeres en política "lleva a la toma dey puede modificar la percepción que las personas tienen sobre la imagen de un líder"."Aún nos queda por recorrer un empinado camino, pero, la creciente proporción de mujeres ministras es alentadora, especialmente cuando comprobamos un incremento en el número de países cuyos gabinetes ministeriales son equilibrados en cuanto al género", ha resaltado. En su opinión, este es el tipo de "medidas audaces que se necesitan para acrecentar de manera significativa la".