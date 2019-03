Publicada el 13/03/2019 a las 19:24 Actualizada el 13/03/2019 a las 21:19

Lazos amarillos

Respecto a los funcionarios

El presidente de la Generalitat,, ha anunciado este miércoles queen la fachada del Palau de la Generalitat y ha enviado un escrito de protesta a la Junta Electoral Central (JEC), que exigió hace más de 48 horas su retirada, informa Europa Press.En un comunicado, también ha reivindicado que la 'estelada' es un símbolo de un anhelo de libertad y una reivindicación "democrática, legítima, legal y no violenta" como consta en una resolución aprobada en el Parlament el 29 de enero de 2014, y ha añadido que tener que retirarlas sería unaEl presidente sostiene que la decisión de la JECy supone una "interpretación subjetiva que no se corresponde con la realidad ni con la voluntad popular expresada" por losde los catalanes. Torra se manifiesta así después de que la JEC ordenara retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas alegando que son " símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones".Sobre la presencia de lazos amarillos en los edificios de la Generalitat,políticas que también concurren a las elecciones generalespúblicas para fomentar e incentivar la retirada de estos símbolos de espacios públicos".Además, expone que el Parlament rechazó por "más de dos tercios de la cámara" dos proposiciones de ley que instaban a la prohibición de estos lazos en el espacio público . "De este rechazo se desprende una posición clara del Parlament a favor de la libertad de expresión en el espacio público", defiende.Para el presidente, la decisión de la JEC está dandoque "han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública, por lo tanto, está favoreciendo sus postulados". En su escrito,, dado que la prohibición "implica el reconocimiento a unos ideales de partidos que concurren a las elecciones", concretamente Cs, que presentó la queja a la Junta.Así, el presidente subraya "la contradicción que supone la prohibición de la exhibición de estos símbolos en edificios de la Generalitat a fin de mantener la neutralidad política".Torrade todos los edificios que dependen de la Generalitat por la cantidad de espacios y porque en algunos se prestan servicios de la administración catalana, pero no son propiedad de la institución y otros no están gestionados directamente por la Generalitat. "Entiendo que en mis funciones como President de la Generalitat tengo el deber de respetar el derecho fundamental a la", que recuerda que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional (TC).Añade que los funcionarios y el personal al servicio de la administración tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión"sin perjuicio de su deber de perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos".El escrito termina: "Solicito a la Junta Electoral Central: que tenga por presentado este; tenga por efectuadas las manifestaciones que contiene y, en consecuencia, se proceda a la reconsideración del acuerdo" de la JEC. En un apunte en su cuenta de Twitter, el presidente insiste en que el requerimiento que le hace la Junta es "un nuevo intento dede la libertad de expresión por parte del Estado español".