UPN advierte a Ciudadanos de que anularán el acuerdo electoral si continúan pidiendo la derogación del régimen foral

Publicada el 13/03/2019 a las 11:14 Actualizada el 13/03/2019 a las 11:39

El presidente de UPN,, ha señalado este miércoles que el líder de Ciudadanos,, se ha comprometido a respetar el régimen foral y "los derechos históricos de Navarra" al firmar el pacto electoral con UPN, aunque ha advertido que si, en un futuro, la formación naranja pide la derogación del régimen foralEn referencia al acuerdo electoral firmado con PP por un lado y con Ciudadanos, por otro, Esparza ha subrayado que en lo firmado con Rivera "queda claro" que se respetan los derechos constitucionales del convenio económico navarro."El acuerdo lo que hace es fortalecer el régimen foral y el convenio en el siglo XXI", ha reiterado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha respondido al candidato al Parlamento Europeo y responsable del área Económica de Ciudadanos,, que previamente ha expresado que su partido no renuncia a cambiar el estatus económico navarro en una futura reforma constitucional . Garicano ha alegado que la formación naranja respeta el sistema foral en Navarra ya que se trata de un régimen consolidado en la Constitución, pero ha advertido que no renuncian a derogarlo en una futura reforma de la Carta Magna."Obviamente, si cambian la derogación, no tengo ninguna duda de que cesaría el acuerdo de inmediato", ha replicado Esparza a Garicano, para agregar que, sin embargo, se encuentran en el escenario contrario. "Hoy, el régimen foral de Navarra y el convenio económico", ha zanjado el presidente de la formación foralista.Así, el líder de UPN ha explicado que su acuerdo electoral suscrito con PP y Ciudadanos, por separado, es una maniobra para "aglutinar el voto de los navarros que quieren la unión de España", incidiendo en que los presidentes de ambos partidos,y Albert Rivera, "han entendido que había que hacer un esfuerzo", renunciando a su marca para agrupar el voto. Recuerda que el PP ya era partido del régimen foral, y ahora se suma Ciudadanos. "Por tanto, en Madrid, la defensa contará con más diputados que con los que tenía la firma de Estado", ha aseverado Esparza.